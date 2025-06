Server dedicati fisici: Aruba offre il 20% di sconto sui server bare metal con processore AMD

Richiesta di una maggiore potenza di calcolo, configurazione del server interamente personalizzata, controllo totale sulla sicurezza e gestione dei dati: sono diversi i motivi per cui i titolari di un sito web o un e-commerce valutano il passaggio ad un server dedicato.

Se anche voi avete la necessità di dare una marcia in più al vostro progetto online, potreste prendere in considerazione la nuova offerta di Aruba sui server dedicati fisici: l’utilizzo del codice promozionale AMD20 nel campo apposito consente di ottenere uno sconto del 20% e la configurazione gratuita sui server bare metal con processore AMD per tutta la durata dell’ordine.

Nell’ambito della promozione in corso sui server dedicati di Aruba, segnaliamo anche il mese extra in regalo in caso di primo acquisto o rinnovo di un server appartenente alla linea Advanced, Professional, GPU o Storage qualora si scelga una durata del servizio di almeno un anno.

I server dedicati di Aruba sono in offerta

La promozione di Aruba è valida esclusivamente sui server dedicati fisici equipaggiati con il processore AMD. La nota azienda italiana offre server AMD che integrano le versioni più recenti dei processori Ryzen ed EPYC, in grado di distinguersi tanto per affidabilità quanto per flessibilità, due elementi che li rendono adatti per qualunque tipo di necessità.

Tra i vantaggi nello scegliere un server AMD di Aruba si annoverano il setup gratuito, la massima configurabilità, l’adozione di un hardware di ultima generazione, la possibilità di scegliere dischi NVMe per eccellenti prestazioni I/O, opzioni con GPU NVIDIA, opzioni fino a 64 core e data center dislocati a Bergamo e Arezzo.

Tornando alla promo in corso sul sito ufficiale di Aruba, ricordiamo che maggiore è la durata dell’ordine e più importante sarà il risparmio, dal momento che lo sconto del 20% si estende all’intera durata del proprio ordine. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato ed è raggiungibile tramite il link posizionato qui sotto.