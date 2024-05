Serverplan offre ora Certificati SSL Gratuiti per tutti gli Hosting WooCommerce

Il certificato SSL consente a un sito web o a un e-commerce di gestire i dati sensibili degli utenti in modo sicuro. Si tratta di un elemento indispensabile per chi ha un’azienda online, una piattaforma di e-commerce o un sito web che vende servizi o prodotti, in quanto garantisce in un colpo solo sicurezza all’intero sito e credibilità dell’impresa.

Purtroppo non tutti i servizi hosting rilasciano il certificato SSL nei loro piani. Lo fa invece Serverplan, che anzi va oltre, rilasciando certificati SSL gratuiti per tutti i piani hosting WooCommerce, la piattaforma eCommerce open-source per WordPress.

Cos’è il certificato SSL

SSL è l’acronimo di Secure Sockets Layer, un protocollo che serve a tutelare i dati sensibili forniti da un utente a un sito web, come possono essere il numero di carta di credito o la password. Il suo compito è di mantenere segrete queste informazioni, al fine che non finiscano in mano a soggetti non autorizzati o aziende di terze parti.

Il funzionamento è molto semplice: i dati vengono criptati prima che lascino il sito web in questione, attraverso una connessione cifrata tra il server del sito e il computer dell’utente: il server inoltra il certificato digitale al browser web, che a sua volta accerta la sua validità; al superamento della verifica, viene stabilita in automatico una connessione protetta tra il server web e il client, rendendo le informazioni inaccessibili.

Cosa comporta non avere il certificato SSL

L’acquisto su e-commerce o siti web sprovvisti del certificato SSL rende l’esperienza di acquisto online poco sicura. Senza questo certificato, infatti, i dati sensibili degli utenti sono vulnerabili, dal momento che terze parti potrebbero intercettare dati personali, password o numeri di carte di credito, esponendo gli utenti a frodi online e furti di identità.

La mancanza dei SSL comporta anche una penalizzazione sui motori di ricerca, che tradotto significa meno visibilità online e di conseguenza meno guadagni. In maniera analoga, il rischio concreto è che browser web come Chrome, Safari e Firefox indichino chiaramente agli utenti che il sito non è sicuro, spingendo 9 utenti su 10 a lasciare la pagina.

Google e i browser non sono gli unici a perdere la fiducia in un sito o e-commerce privo dei certificati SSL. A loro infatti si aggiungono a ruota gli utenti, anche coloro che provengono dai social e non necessariamente dai motori di ricerca.

I piani hosting WooCommerce di Serverplan

Le soluzioni hosting WooCommerce di Serverplan includono un dominio gratis per sempre, il CMS WooCommerce preinstallato e gestito, una frequenza di backup giornaliera, la cache preinstallata, SSL Let’s Encrypt come certificato SSL e un’unità SSD NVMe come soluzione di storage. Avere WooCommerce preinstallato e gestito significa disporre di un pacchetto configurato e pronto all’uso, con aggiornamenti automatici del sistema e strumenti di sicurezza avanti come scanner anti-malware, firewall e protezione DDoS.

Serverplan mette a disposizione due piani hosting WooCommerce: Startup WooCommerce a partire da 76 euro l’anno ed Enterprise Plus WooCommerce da 230 euro l’anno (più IVA). Il primo piano offre tutti gli elementi necessari per espandere il proprio progetto e-commerce, il secondo si rivolge invece agli utenti che desiderano il meglio delle prestazioni per il proprio negozio online.

Puoi attivare uno dei piani hosting WooCommerce di Serverplan su questa pagina del sito ufficiale.