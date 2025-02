Sicurezza e anonimato online con le migliori funzionalità a meno di 3,50€ al mese

Restare connessi in modo sicuro e privato dovrebbe essere una priorità per tutti. Purtroppo di questo tema si parla e si discute ancora poco, ma le statistiche degli ultimi anni circa l’aumento esponenziale dei furti d’identità e degli attacchi hacker dovrebbero far suonare il campanello d’allarme.

Come navigare in sicurezza e in forma anonima in rete? Lo strumento più efficace è la VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde l’indirizzo IP dell’utente rendendolo così invisibile a tutti, compresi i cybercriminali. Uno dei fornitori VPN più rappresentativi è NordVPN, che integra nei suoi piani alcune delle migliori tecnologie del settore, tra cui Meshnet e WireGuard, a partire da 3,39 euro al mese per due anni.

Le funzionalità di NordVPN

Per venire incontro alle esigenze del più ampio numero di persone, NordVPN supporta diversi protocolli di sicurezza. Tra questi figura WireGuard, il protocollo VPN più recente e veloce dell’intero settore si differenzia rispetto agli altri per la sua architettura snella e per offrire una velocità nettamente superiore.

Tuttavia, gli stessi addetti ai lavori ritengono WireGuard una soluzione ancora sperimentale. Ecco perché NordVPN ha sviluppato NordLynx, un protocollo crittografato basato su WireGuard per offrire una privacy online granitica ogni volta che ci si collega alla rete Internet, mantenendo la velocità di connessione invariata.

Un altro fiore all’occhiello è Meshnet, funzionalità proprietaria che garantisce una rete sicura e privata per effettuare l’accesso in remoto e connettere uno o più dispositivi ovunque ci si trovi. Si tratta di un’opzione che si rivolge in particolare a chi lavora in smart working e deve scambiare file di lavoro in totale sicurezza, oltre che agli appassionati di gaming, permettendo a quest’ultimi di giocare in multiplayer in una LAN party ad hoc.

L’ultima offerta in corso permette di attivare NordVPN a partire da 3,39 euro al mese per 24 mesi. La promozione include inoltre una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.