Sicurezza e privacy online per privati e aziende: 60% di sconto sui prodotti AVG

La promozione è valida sui pacchetti di cybersecurity AVG Internet Security e AVG Ultimate con garanzia di rimborso di 30 giorni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 mar 2026
Se si è alla ricerca di un livello di sicurezza e privacy online maggiore, all’indomani di un attacco informatico subito a casa o in azienda, la prima soluzione da prendere in considerazione è un pacchetto di cybersecurity realizzato da un’azienda di comprovata affidabilità.

A questo proposito, vi segnaliamo l’offerta in corso sui prodotti per la sicurezza online di AVG: AVG Internet Security e AVG Ultimate, ora disponibili in sconto del 60% rispetto al loro prezzo di listino per il primo anno e con una licenza valida per un utilizzo su dieci dispositivi in contemporanea.

Ecco i prezzi dei piani AVG scontati del 60% per i primi dodici mesi:

  • AVG Internet Security: 39,99 euro per il primo anno (corrisponde a 3,33 euro al mese) invece di 99,99 euro
  • AVG Ultimate: 55,99 euro per il primo anno (corrisponde a 4,67 euro al mese) invece di 139,99 euro

I due piani in offerta si rinnovano rispettivamente a 99,99 euro e 139,99 euro l’anno, sono utilizzabili su un massimo di dieci dispositivi in contemporanea tra PC Windows e Mac, in più vantano una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento.

I servizi inclusi nei prodotti AVG

In comune AVG Internet Security e AVG Ultimate presentano il blocco di virus e malware, la protezione da ransomware e siti di phishing, la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi a cui ci si collega e il blocco di siti web non sicuri.

Tra i due piani, il più completo è AVG Ultimate, che rispetto a Internet Security aggiunge l’ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo in uso e dello spazio di archiviazione con AVG TuneUp, la navigazione sicura e privata con AVG Secure VPN, più il blocco del tracciamento dei propri dati da parte degli inserzionisti con AVG AntiTrack.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

