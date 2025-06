Sinner-Bublik: orario della partita di oggi e dove vederla

Oggi pomeriggio, a Parigi, Jannik Sinner sfiderà il tennista russo naturalizzato kazako Alexander Bublik nel match valido per i quarti di finale dell’edizione 2025 del Roland Garros. Battendo il suo rivale l’azzurro approderebbe in semifinale, eguagliando così il risultato dello scorso anno e soprattutto portando a due il numero di italiani al penultimo attimo dello Slam di Parigi, dopo la vittoria di ieri di Lorenzo Musetti sullo statunitense Frances Tiafoe.

La partita Sinner-Bublik sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, la cui visione è inclusa nel pass Sport di NOW. Al momento il pacchetto della piattaforma streaming è disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 24,99 euro: il piano in questione dà la possibilità di accedere all’intera programmazione sportiva di Sky, quindi anche a tutti i tornei di tennis della stagione, compresi i quattro Slam, i Masters 1000, le Finals di Torino e la fase finale della Coppa Davis.

A che ora si gioca e dove vedere Sinner-Bublik

La sessione diurna della giornata di oggi del Philippe-Chatrier inizierà alle 11.00 con la sfida tutta americana tra Keys e Gauff. A seguire il pubblico francese spingerà la giocatrice di casa Loïs Boisson all’ennesima impresa di queste due settimane, con la tennista russa Andreeva che non vorrà però lasciarsi sfuggire l’occasione di raggiungere una semifinale Slam. Dopo le due sfide del singolare femminile sarà quindi la volta del match tra Sinner e Bublik: lo scenario più realistico fissa l’inizio della partita tra le 15.00 e le 16.00 di questo pomeriggio.

La diretta dell’incontro sarà visibile su Eurosport 1 ed Eurosport 2, inclusi nel pass Sport della piattaforma streaming NOW. Per seguire la partita di oggi di Sinner sarà sufficiente scaricare l’app NOW, accedere con le credenziali usate per la registrazione dell’account e selezionare il riquadro dedicato al match odierno, che troverete in evidenza appena eseguito l’accesso alla pagina iniziale del servizio.