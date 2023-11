Sky Black Friday: Intrattenimento Plus + Sky Cinema a 19,90€/mese

Il Black Friday è iniziato anche su Sky. La pay-TV ha lanciato una nuova promozione che include Intrattenimento Plus (Sky TV e Netflix) insieme a Sky Cinema con Paramount+ a 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 48 euro al mese. In più, tutti gli utenti che attiveranno il pacchetto riceveranno un Buono Regalo Amazon da 50 euro. L’offerta è valida solo online fino al 27 novembre ed è disponibile su questa pagina.

Sky apre le danze del Black Friday con una super offerta

L’offerta del Black Friday di Sky include tutto Sky ad eccezione del solo pacchetto Sport, con l’aggiunta del catalogo di Paramount+, a meno di 20 euro al mese per 18 mesi. Sky TV offre gli show più amati della pay-TV italiana, serie TV italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli USA), le produzioni Sky Original e una ricca proposta di documentari. Intrattenimento Plus prevede inoltre l’accesso completo al catalogo Netflix.

A tutto questo si aggiungono Sky Cinema e Paramount+. Il primo offre oltre 200 visioni l’anno, con il meglio del cinema italiano e internazionale, più i nuovi film Sky Original. Paramount+ include una ricca offerte di serie TV (tra cui Vita da Carlo), film di successo, produzioni originali italiane, grandi classici senza tempo e tanti cartoni animati per i più piccoli.

Come accennato nell’introduzione, l’offerta include un Buono Regalo Amazon del valore di 50 euro. Per ottenerlo è sufficiente attivare la promozione del Black Friday di Sky entro il 31 dicembre 2023.

L’offerta Sky Black Friday con Intrattenimento Plus + Sky Cinema a 19,90€/mese è disponibile su questa pagina.

