Sky si prepara a una grande stagione: tris di servizi a un prezzo top per 18 mesi

Manca sempre meno alla fine delle vacanze. Per tanti italiani, infatti, l’inizio del mese di settembre segnerà il ritorno alla normalità, tra casa, lavoro e tempo libero. Ed è qui che si inserisce l’ultima offerta di Sky, che propone Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport insieme a 35,80 euro al mese per 18 mesi.

Al termine del periodo promozionale Sky Wifi passerà a 29,90 euro al mese, invece per quanto riguarda l’offerta Sky TV + Sky Sport verrà applicato in automatico il prezzo del profilo Sky Open in vigore per quella data. Volendo però si potrà rinnovare l’adesione a Sky Smart, oppure disdire attraverso un preavviso di 30 giorni.

La super offerta di Sky

Con l’ultima offerta in corso si ottiene innanzitutto Sky Wifi, per una connessione in fibra fino a 1 Gigabit e il modem Sky Wifi Hub, a cui si aggiunge Sky TV con gli show per tutta la famiglia, le serie tv italiane e internazionali, insieme a un’ampia proposta di documentari. Incluso nel pacchetto anche Sky Sport, con 185 partite su 203 a stagione di UEFA Champions League, il tennis, la Formula 1 e la MotoGP.

Ecco, nel dettaglio, quanto si risparmia:

Sky Wifi Fibra 100% a 20,90 euro al mese per 18 mesi invece di 29,90 euro

Sky TV a 4,90 euro al mese invece di 25 euro

Sky Sport a 10 euro al mese invece di 26,90 euro

Inoltre, il costo di attivazione della fibra è gratuito, anziché 49 euro, mentre per il decoder Sky Stream è richiesto un contributo di 19 euro una sola volta invece di 99 euro.

L’offerta di Sky è valida fino al 28 settembre 2025.