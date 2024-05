Sky TV e Netflix insieme a Sky Sport in offerta a 24,90 euro al mese (ultimi giorni)

La promozione lanciata da Sky, che consente di ottenere la visione di Sky TV e Netflix insieme a Sky Sport al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 50 euro), sta per scadere. Il termine ultimo è fissato per venerdì 31 maggio.

L’offerta si rivolge non solo agli amanti delle serie tv e degli show originali di Sky per tutta la famiglia, ma anche agli appassionati di sport, che quest’estate potranno godersi tutti i match di Euro 2024 e le Olimpiadi di Parigi.

Sky TV e Netflix + Sky Sport in offerta a 24,90 euro al mese

Il pacchetto Sky TV e Netflix è noto anche con l’appellativo di Intrattenimento plus. Include da una parte i migliori show targati Sky, insieme alle serie tv internazionali di maggiore successo, dall’altra l’accesso all’intero catalogo di Netflix.

Sky Sport invece è il pacchetto più completo oggi disponibile per gli amanti dello sport. Quest’estate consentirà di guardare le Olimpiadi di Parigi su Eurosport (dieci canali dedicati, di cui uno in 4K), i 51 incontri di UEFA EURO 2024 e Wimbledon in esclusiva.

Il pacchetto Sky Sport include anche tutti i weekend di Formula 1, MotoGP e Superbike, la Champions League (121 partite su 137 a stagione), l’Europa League e la Conference League, la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (che comprende la visione del Roland Garros e dell’Australian Open, il meglio del ciclismo e degli sport invernali, più il basket italiano), tutti i tornei dell’ATP Tour e de WTA Tour, le Nitto ATP Finals, le WTA Finals e la Davis Cup, oltre a 500 partite a stagione tra NBA ed Eurolega.

L’offerta sul piano Sky TV e Netflix + Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi è disponibile su questa pagina del sito Sky. Il prezzo sarà valido fino al 31 maggio.