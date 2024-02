Sky: ultimo giorno per avere Cinema, TV e Netflix a 29,90€ + una macchina Nespresso in regalo

L’offerta che racchiude Sky Cinema con Paramount+ e Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) a 29,90 euro al mese per 18 mesi anziché 44 euro, con in più la macchina da caffè Nespresso Lattissima One del valore di 299 euro in regalo, termina alla mezzanotte di oggi. L’attivazione del pacchetto è disponibile online su questa pagina.

Dalle grandi anteprime su Sky Cinema, all’intero catalogo di Netflix e Paramount+, insieme ai migliori show e alle serie TV italiane e internazionali di maggiore successo: sono numerosi i vantaggi dell’offerta Sky, che propone il pacchetto più completo a soli 29,90 euro al mese.

Ultimo giorno per approfittare della super offerta di Sky

Quest’anno su Sky Cinema andranno in onda alcune delle piccole che hanno riscritto la storia del cinema negli ultimi mesi, due su tutte Barbie e C’è Ancora Domani. Nella lista delle anteprime figurano anche Io Capitano, Missione Impossible – Dead Reckoning, Fast X, The Flash e tanto altro ancora.

L’offerta di Sky include anche il piano Intrattenimento Plus, in cui coesistono Sky TV e Netflix. Il primo è la casa delle migliori serie TV italiane e internazionali, oltre agli show originali di Sky per tutta la famiglia: da MasterChef a 4 Ristoranti, dalla nuova stagione di True Detective a 4 Hotel.

Inoltre, per tutti gli utenti che aderiranno alla promo entro la mezzanotte di oggi, in regalo c’è la macchina da caffè Nespresso Lattissima One. Il suo valore di mercato è pari a 299 euro.

Cogli al volo l’opportunità concessa da Sky, con il piano più completo – Cinema, Paramount+, TV e Netflix – a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi e ricevi in regalo l’eccellente macchina Nespresso.

