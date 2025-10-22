Steaua-Bologna e Roma-Viktoria Plzen: gli orari e dove vederle

Giovedì 23 ottobre si disputeranno le partite della terza giornata di Europa League: il Bologna sarà di scena a Bucarest contro lo Steaua, mentre la Roma ospiterà all’Olimpico il Viktoria Plzen. Due incontri importanti, sia per il valore degli avversari che per la classifica, dato che i ragazzi di Italiano hanno racimolato fin qui un solo punto, mentre i giallorossi dopo la vittoria della prima giornata sono caduti in casa contro il Lille. Sempre nella giornata di giovedì scenderà in campo anche la Fiorentina di Stefano Pioli, impegnata in Austria contro il Rapid Vienna.

Il programma delle italiane nella terza giornata di Europa League

Il calendario della terza giornata della UEFA Europa League ha in programma la sfida Steaua Bucarest-Bologna alle ore 18:45, a seguire l’incontro Roma-Viktoria Plzen alle ore 21:00.

ore 18.45: Steaua Bucarest-Bologna su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e NOW

ore 21.00: Roma-Viktoria Plzen su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e NOW

Per quanto riguarda invece la Conference League, la partita della seconda giornata Rapid Vienna-Fiorentina inizierà alle ore 18:45.

ore 18.45: Rapid Vienna-Fiorentina su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) e NOW

