Stop alle chiamate spam: un aiuto arriva dalla novità Call Protection di NordVPN

Le chiamate spam sono uno dei principali mali dell’era tecnologica che stiamo vivendo. Non sono infatti soltanto telefonate indesiderate, in diversi casi possono avere conseguenze nefaste, come ad esempio il furto di denaro o della propria identità online.

Un fenomeno, tra l’altro, in continuo aumento, come testimonia il numero abnorme registrato dalle ultime ricerche: 1,25 miliardi al mese. Un elemento che desta ancora più preoccupazione è l’assenza, fino ad oggi, di rimedi concreti al problema, spingendo così la maggior parte delle persone a convivere per forza di cose con lo spam ogni giorno.

Proprio su questo fronte però sembra esserci una novità positiva. Di recente NordVPN, servizio di riferimento nel settore VPN a livello globale, ha introdotto per gli utenti Android dei Paesi Ue (Italia compresa) la nuova funzionalità Call Protection. Si tratta di un servizio in grado di capire se la telefonata in arrivo sia spam o meno, mostrando un avviso tempestivo prima ancora che la persona risponda.

Call Protection è disponibile all’interno del piano Ultimate di NordVPN, ora in offerta a 6,59 euro al mese per i primi due anni, grazie alla nuova promozione di compleanno che prevede sconti fino al 76% sui piani della durata di 24 mesi più tre mesi extra di servizio in regalo.

All’interno del piano Ultimate sono disponibili anche uno spazio di archiviazione sicuro crittografato da 1 TB, dove custodire i propri file e le credenziali sensibili, più un’assicurazione con copertura da 5.000 euro grazie a cui è possibile ottenere una protezione aggiuntiva contro le minacce informatiche che causano furti d’identità online e truffe.

Gli altri due piani di NordVPN sono Base e Plus, disponibili in offerta rispettivamente a 3,09 euro al mese e 3,59 euro al mese. Lo sconto più alto è riservato al piano Plus, che vanta una riduzione del prezzo di listino pari al 76%.