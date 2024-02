Suncoast: guarda il nuovo film di Laura Chinn in streaming su Disney+

Suncoast è il film che segna il debutto alla regia di Laura Chinn, nota per Grey’s Anatomy (2005) e Warrior (2011). Una pellicola semi-autobiografica della stessa regista, durante la quale viene offerta una ricca analisi su quelle che sono le sfide della vita, che vanno dall’adolescenza alla malattia.

Dal 9 febbraio il film Suncoast è visibile in streaming su Disney+, la piattaforma online di Disney. Per guardarlo occorre sottoscrivere uno dei piani in abbonamento, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

Suncoast: una delle migliori uscite di febbraio per il catalogo Disney+

Il film Suncoast è ambientato in Florida. Qui l’adolescente Doris vive con la madre Kristine e il fratello Max. Quest’ultimo, a causa di un tumore al cervello, trascorre tutti i giorni steso in un letto.

A prendersi cura di lui è la madre Kristine, che concentra tutte le proprie attenzioni sul figlio malato, trascurando invece la figlia. Quanto accade in famiglia non può che ripercuotersi anche a scuola, con la giovane Doris che fa fatica a legare con i suoi compagni di classe.

Qualcosa cambia dopo il trasferimento di Max alla Suncoast, una struttura specializzata per i pazienti affetti dal tumore al cervello. Doris, approfittando della prolungata assenza della madre, che trascorre più tempo in clinica che a casa, comincia a organizzare delle feste nella propria abitazione, riuscendo a farsi finalmente nuove amiche. Ma l’attesa drammatica del lutto è sempre lì pronta a palesarsi.

Puoi vedere il film Suncoast in streaming su Disney+ attivando uno dei piani disponibili a partire da 5,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.