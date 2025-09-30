Super Fibra fino a 2,5 Gigabit in sconto di 3 euro al mese: l'offerta esclusiva di WindTre

Tra le più interessanti offerte per la connettività di casa oggi disponibili in commercio, si annovera Super Fibra Unlimited di WindTre, che propone una velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit, il modem con Wi-Fi 7, 12 mesi di abbonamento Amazon Prime per tutti, più Giga illimitati sulle SIM mobile WindTre, a 24,99 euro al mese, per effetto di uno sconto di 3 euro sul prezzo di listino. L’offerta è valida solo online per un periodo di tempo limitato, con la copertura della rete che può essere verificata in pochi secondi tramite il pulsante Verifica la copertura presente nel riquadro della promozione.

L’offerta Super Fibra Unlimited di WindTre

L’attuale promozione Super Fibra Unlimited dell’operatore WindTre consente di ottenere una velocità di rete fino a 2,5 Gigabit, tra le più alte di tutto il mercato, in grado di soddisfare perfino le esigenze di creator e professionisti. Un ulteriore punto di forza è l’integrazione della tecnologia Wi-Fi 7, ultimo standard della connettività senza fili, che tra le altre cose permette anche di ottenere una maggiore stabilità nel segnale di rete.

Sono poi inclusi 12 mesi di Prime, anche per coloro che sono già clienti Amazon. L’abbonamento a Prime, lo ricordiamo, sblocca numerosi vantaggi, tra cui l’accesso completo al catalogo di Prime Video, che da quest’anno oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League ospita un altro grande evento sportivo come l’NBA, senza dimenticare tutti i film e le serie tv presenti in catalogo.

Gli altri due vantaggi più significativi sono le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia più i Giga illimitati sulle proprie SIM mobile WindTre, elemento questo particolarmente vantaggioso per chi ha già un’offerta attiva sul proprio telefono con l’operatore in questione.

La promo su Super Fibra Unlimited, grazie alla quale è possibile beneficiare di uno sconto di 3 euro al mese, è valida per un periodo di tempo limitato.