Surface Laptop Ultra, ecco il nuovo PC Microsoft per l’AI locale

Microsoft ha presentato una nuova strategia per portare l’Intelligenza Artificiale direttamente sui PC Windows, affiancando all’elaborazione cloud una maggiore capacità locale.

L’annuncio, arrivato durante un evento a San Francisco, riguarda sia nuovi dispositivi sia funzioni destinate al sistema operativo. Al centro c’è l’idea di Hybrid Intelligence, con cui l’azienda di Redmond vuole distribuire i carichi tra computer e servizi remoti in base alle esigenze. La proposta interessa soprattutto sviluppatori, professionisti e appassionati che lavorano con modelli AI complessi, ma alcune funzioni sono pensate anche per l’uso quotidiano.

Il cambiamento coinvolge inoltre la sicurezza degli agenti software, chiamati a operare sui file e sulle risorse del PC con margini di autonomia maggiori.

Il nuovo hardware punta sull’AI locale

Il protagonista hardware è Surface Laptop Ultra, un portatile progettato attorno alla piattaforma NVIDIA RTX Spark.

Il modello può arrivare a 128 GB di memoria unificata e dispone di un display touch da 15 pollici. Microsoft ha fissato il prezzo di partenza a 2.599 dollari e ha indicato il 16 ottobre come data d’inizio delle spedizioni. L’azienda lo presenta come una macchina destinata a creator, sviluppatori e AI builder, capace di eseguire localmente modelli con oltre 120 miliardi di parametri.

Accanto al portatile debutta Surface RTX Spark Dev Box, una workstation compatta orientata allo sviluppo. Il dispositivo costa 5.999 dollari e integra 128 GB di memoria unificata, con una capacità dichiarata di un petaflop di calcolo AI. Microsoft prevede inoltre l’arrivo di PC RTX Spark prodotti da ASUS, Dell, HP, Lenovo e MSI, ampliando il progetto oltre la famiglia Surface.

Windows diventa una piattaforma per agenti

La trasformazione riguarda anche il software. Copilot riceverà una nuova organizzazione articolata in Home, Code e Autopilot: la prima area sarà dedicata all’interazione con i modelli, la seconda alla creazione di applicazioni tramite istruzioni in linguaggio naturale, mentre la terza permetterà di supervisionare gli agenti. Windows Search potrà inoltre eseguire direttamente alcune operazioni di sistema partendo dalla richiesta dell’utente.

Per limitare i rischi legati agli agenti autonomi, Microsoft ha reso disponibili i Microsoft Execution Containers, un sistema di isolamento che permette di confinare le attività software e applicare regole di accesso. La tecnologia può utilizzare differenti livelli di isolamento, inclusi container di processo, sessione, WSL e MicroVM.

La direzione complessiva è quindi quella di un PC capace di scegliere dove eseguire ogni attività, senza dipendere necessariamente da un unico ambiente di calcolo. La sfida sarà trasformare questa architettura in un’esperienza comprensibile, affidabile e realmente utile, perché maggiore autonomia significa anche nuove responsabilità nella gestione dei dati. Il valore della strategia dipenderà meno dalla quantità di funzioni AI integrate e più dalla capacità di rendere trasparenti i confini tra ciò che il computer esegue localmente e ciò che affida alla rete.