Surfshark a tutto Black Friday: piani VPN a partire da 1,99 euro

Il fornitore VPN Surfshark ha scelto di vestire il suo abito migliore per il Black Friday: sconti fino all’88% sui piani della durata di due anni e prezzi a partire da 1,99 euro. Se seguite le offerte dei servizi di rete privata virtuale, e in particolare di Surfshark, avrete già capito che è l’offerta più importante di tutto il 2025.

Di seguito i prezzi scontati dei piani di 24 mesi:

Surfshark Starter: 1,99 euro al mese per i primi 24 mesi + 3 mesi extra in regalo

al mese per i primi 24 mesi + 3 mesi extra in regalo Surfshark One: 2,19 euro al mese per i primi 24 mesi + 3 mesi extra in regalo

al mese per i primi 24 mesi + 3 mesi extra in regalo Surfshark One+: 4,19 euro al mese per i primi 24 mesi + 3 mesi extra in regalo

Essendo la differenza inferiore a 6 euro in due anni, molti potrebbero scegliere di sottoscrivere direttamente Surfshark One, che guarda caso è anche il piano più popolare tra gli utenti online. Tutti i tre piani indicati qui sopra beneficiano inoltre di una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I diversi piani di Surfshark VPN

Il piano Starter, quello più economico, include il servizio VPN e lo strumento Alternative ID, che aiuta gli utenti a preservare i loro dati personali quando devono registrarsi presso un sito o un servizio web verso cui non ripongono la loro massima fiducia.

Se la scelta ricade sul piano One si ottengono in aggiunta anche l’antivirus, il sistema Alert e la funzionalità Search. L’antivirus di Surfshark assicura una protezione in tempo reale di tutti i dispositivi personali, con un monitoraggio costante delle app e dei file scaricati dal web. Alert invece consente di sapere immediatamente se i propri dati sono stati esposti online, con tutte le conseguenze del caso. Infine Search permette di bloccare il tracciamento dei dati e di ottenere risultati di ricerca senza annunci.

One+, il piano più completo di Surfshark, include tutte le funzionalità già citate più il servizio Incogni, strumento avanzato per la rimozione dei dati personali dai database delle aziende e dai siti di ricerca.