Surfshark è in offerta: i piani VPN di 2 anni ora disponibili da 1,99€

Una VPN veloce, affidabile e con funzionalità extra in grado di aumentare il livello di privacy e sicurezza online nell’immediato. Tutto questo è Surfshark, ora disponibile a partire da 1,99 euro al mese grazie allo sconto fino all’87% sui piani della durata di due anni, a cui si aggiungono anche tre mesi extra in regalo.

Qualora poi il servizio VPN deluda le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto. Lo sconto più alto è dedicato al piano Starter, quello più economico, mentre One e One+ beneficiano rispettivamente di uno sconto pari all’86% e 80%.

Piani e prezzi Surfshark a confronto

Di seguito un riepilogo dei nuovi prezzi scontati della VPN di Surfshark e le principali caratteristiche di ciascun piano.

Surfshark Starter a 1,99 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra: include la VPN e la funzionalità Alternative ID per utilizzare dettagli di contatto finti in occasione della registrazione di un nuovo account.

al mese per 2 anni + 3 mesi extra: include la VPN e la funzionalità Alternative ID per utilizzare dettagli di contatto finti in occasione della registrazione di un nuovo account. Surfshark One a 2,49 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra: include la VPN, la funzionalità Alternative ID, l’antivirus, il monitoraggio delle truffe via e-mail, gli avvisi di fughe di dati personali, il blocco dei contenuti web e i risultati di ricerca senza annunci.

al mese per 2 anni + 3 mesi extra: include la VPN, la funzionalità Alternative ID, l’antivirus, il monitoraggio delle truffe via e-mail, gli avvisi di fughe di dati personali, il blocco dei contenuti web e i risultati di ricerca senza annunci. Surfshark One+ a 4,19 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra: include tutte le funzionalità presenti nei piani Starter e One, a cui si aggiunge il servizio Incogni, uno dei più affidabili per la rimozione dei dati personali dai database delle aziende e dai siti di ricerca di persone, al fine di contrastare lo spam in maniera efficace.

L’offerta in corso sul sito ufficiale di Surfshark è valida per un periodo di tempo limitato. Per maggiori informazioni al riguardo, è possibile selezionare il link che segue.