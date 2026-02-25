Surfshark è in offerta: i piani VPN di 2 anni ora disponibili da 1,99€

A cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 feb 2026
Surfshark è in offerta: i piani VPN di 2 anni ora disponibili da 1,99€
Freepik

Una VPN veloce, affidabile e con funzionalità extra in grado di aumentare il livello di privacy e sicurezza online nell’immediato. Tutto questo è Surfshark, ora disponibile a partire da 1,99 euro al mese grazie allo sconto fino all’87% sui piani della durata di due anni, a cui si aggiungono anche tre mesi extra in regalo.

Qualora poi il servizio VPN deluda le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto. Lo sconto più alto è dedicato al piano Starter, quello più economico, mentre One e One+ beneficiano rispettivamente di uno sconto pari all’86% e 80%.

Pagina offerta Surfshark

surfshark vpn 87 per cento

Piani e prezzi Surfshark a confronto

Di seguito un riepilogo dei nuovi prezzi scontati della VPN di Surfshark e le principali caratteristiche di ciascun piano.

  • Surfshark Starter a 1,99 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra: include la VPN e la funzionalità Alternative ID per utilizzare dettagli di contatto finti in occasione della registrazione di un nuovo account.
  • Surfshark One a 2,49 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra: include la VPN, la funzionalità Alternative ID, l’antivirus, il monitoraggio delle truffe via e-mail, gli avvisi di fughe di dati personali, il blocco dei contenuti web e i risultati di ricerca senza annunci.
  • Surfshark One+ a 4,19 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra: include tutte le funzionalità presenti nei piani Starter e One, a cui si aggiunge il servizio Incogni, uno dei più affidabili per la rimozione dei dati personali dai database delle aziende e dai siti di ricerca di persone, al fine di contrastare lo spam in maniera efficace.

L’offerta in corso sul sito ufficiale di Surfshark è valida per un periodo di tempo limitato. Per maggiori informazioni al riguardo, è possibile selezionare il link che segue.

Pagina offerta Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

