Surfshark, molto più di una VPN: ad appena 2 euro al mese non puoi non averla

Cybercriminali, tracker pubblicitari e persino il tuo provider internet possono monitorare le tue attività online. Per questo motivo, sempre più utenti scelgono di affidarsi a una VPN per navigare in modo anonimo e sicuro. Tra le migliori opzioni sul mercato, noi ti segnaliamo Surfshark VPN che – tra le altre cose – è anche in offerta.

Al momento, infatti, puoi abbonarti con uno sconto fino all’86%: da 4,73 euro di listino, pagherai solamente 2,19 euro al mese e riceverai anche 3 mesi extra. Inoltre, l’azienda offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, che ti permette di provare il servizio senza rischi.

Perché scegliere Surfshark VPN?

Senza una VPN, il tuo indirizzo IP rimane visibile e le tue attività online possono essere tracciate. Surfshark ti permette di navigare in modo anonimo, proteggendo i tuoi dati personali grazie alla sua politica di no-log e ai server basati su sola RAM.

Grazie alla crittografia di prossima generazione e ai protocolli VPN affidabili, la tua connessione sarà sempre protetta, anche quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche. Surfshark ha inoltre introdotto la tecnologia Nexus, che migliora la sicurezza instradando il traffico attraverso una rete di server invece di un singolo tunnel VPN.

A differenza di molte altre VPN, Surfshark consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un unico abbonamento. Inoltre, il servizio è compatibile con numerose piattaforme, dagli smartphone ai tablet, ai PC.

Una VPN non serve solo per proteggere la privacy. Ecco in quali altre occasioni Surfshark VPN può rivelarsi indispensabile:

Streaming senza restrizioni : accedi a contenuti bloccati geograficamente su piattaforme come Netflix, Disney+ e Prime Video da qualsiasi parte del mondo;

: accedi a contenuti bloccati geograficamente su piattaforme come Netflix, Disney+ e Prime Video da qualsiasi parte del mondo; Navigazione sicura su Wi-Fi pubblici : proteggi i tuoi dati quando utilizzi hotspot pubblici in bar, aeroporti e hotel;

: proteggi i tuoi dati quando utilizzi hotspot pubblici in bar, aeroporti e hotel; Bypassare la censura : accedi a siti e servizi limitati in determinati Paesi;

: accedi a siti e servizi limitati in determinati Paesi; Sicurezza per il lavoro remoto: proteggi i dati aziendali quando lavori da remoto e accedi a reti aziendali in modo sicuro.

Surfshark VPN è una soluzione completa per chi desidera navigare in sicurezza, senza limitazioni e a un prezzo vantaggioso. Grazie all’attuale offerta, con uno sconto dell’86%, dispositivi illimitati e una protezione avanzata, è un’opzione ideale sia per utenti occasionali che per chi lavora online. Abbonati ora a partire da 2,19 euro al mese!