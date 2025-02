Surfshark VPN: con la nuova offerta risparmi fino all'86%

Il servizio Surfshark VPN è di nuovo in offerta. L’ultima promozione consente di beneficiare di uno sconto fino all’86% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 2,19 euro al mese, più tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Rispetto alle altre VPN concorrenti, Surfshark offre una connessione privata su un numero illimitato di dispositivi e funzionalità extra quali la protezione dai malware, gli avvisi sulle violazioni dei dati e un generatore di e-mail alternative. Inoltre, con il piano completo è incluso anche Incogni, lo strumento più efficace per eliminare la piaga del telemarketing.

I punti di forza di Surfshark VPN

Con Surfshark si ottengono tutte le funzionalità base di una VPN, tra cui lo split tunneling e il kill switch. Ma ciò che rende differente Surfshark dagli altri servizi analoghi sono le opzioni extra incluse nei suoi piani.

Una di queste è CleanWeb, tool che rimuove la pubblicità, i malware e i pop-up di cookie dai siti web. C’è poi Dynamic MultiHop, funzione in grado di raddoppiare la protezione quando si naviga online con una connessione VPN attiva.

Proprio l’opzione Dynamic Multihop è legata a una delle novità più interessanti dell’ultimo periodo: la tecnologia Nexus, innovazione proprietaria di Surfshark che permette di sfruttare funzioni premium quali la rotazione dell’IP, studiate appositamente per portare sicurezza e privacy dell’utente a un livello superiore.

Sempre a proposito di sicurezza, Surfshark VPN adotta esclusivamente i migliori protocolli di rete privata virtuale più. Di questa lista fanno parte WireGuard, IKEv2 e OpenVPN.

Ma torniamo ora all’offerta iniziale: i piani di due anni di Surfshark sono in sconto fino all’86%, con tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni. Per effetto dell’ultima promo, il piano più economico – Starter – è disponibile a partire da 2,19 euro al mese.