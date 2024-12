Surfshark VPN è in offerta a meno di 2 euro con 4 mesi extra gratis

Nel panorama VPN, Surfshark è uno dei principali attori per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. In questi giorni è disponibile al prezzo più basso dell’anno, per effetto di uno sconto fino all’87% sui piani della durata di due anni: il piano Starter parte da 1,99 euro al mese, con in più 4 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Surfshark VPN riesce ad andare oltre quello che è il semplice servizio di realtà privata virtuale. Fin dal piano più economico offre ad esempio la funzionalità Alternative ID, che aiuta l’utente a mettere al sicuro i propri dati personali al momento della sottoscrizione di un form online. Poi c’è il fiore all’occhiello Incogni, un innovativo tool che blocca il telemarketing nel giro di qualche giorno.

Surfshark: due anni di VPN a meno di 2 euro al mese

L’offerta in corso della VPN di Surfshark consente di attivare il piano Starter al prezzo di 1,99 euro al mese per i primi due anni. Rappresenta la scelta ideale per quanti hanno la necessità di un servizio VPN premium che consenta loro di navigare in anonimato e guardare i propri contenuti preferiti in Italia e all’estero.

Il piano intermedio è Surfshark One, che a 2,49 euro al mese aggiunge ulteriori servizi tra cui un efficace antivirus. Un profilo consigliato per un utente che oltre alla VPN ha la necessità di dotarsi di ulteriori funzionalità per la privacy e la sicurezza online.

C’è infine Surfshark One+, il piano più completo al prezzo di 3,99 euro al mese. Oltre a tutte le funzionalità dell’account One aggiunge Incogni, lo strumento progettato allo scopo di eliminare i dati personali degli utenti dal web. Al momento, Incogni è il tool più potente per bloccare il telemarketing.