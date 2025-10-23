Surfshark VPN, i prezzi del Black Friday: occasione per il piano One

È tempo di Black Friday anche in casa Surfshark. Uno dei più noti fornitori VPN a livello internazionale offre sconti fino all’88% sui suoi piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese. L’occasione migliore per rapporto qualità-prezzo la offre il piano One, che include sia il servizio di rete privata virtuale che un potente antivirus: ora è disponibile a 2,19 euro al mese.

Con Surfshark VPN gli utenti possono navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche, accedere ai contenuti web in modo sicuro, nonché bloccare gli annunci e i malware. E qualora il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

L’offerta del Black Friday di Surfshark

Nell’ambito della promozione Black Friday, i prezzi dei piani di 24 mesi di Surfshark partono da 1,99 euro al mese: è il costo del piano Starter, quello più economico, che include il servizio di rete privata virtuale e Alternative ID, funzione che permette di usare indirizzi e-mail e dettagli personali fake per iscriversi a servizi o portali web poco attendibili.

La grande occasione è però rappresentata dall’offerta sul piano Surfshark One: 88% di sconto e prezzo di 2,19 euro al mese, con i servizi Antivirus, Alert e Search che si sommano alle funzionalità incluse in Starter, per una migliore sicurezza e privacy online.

Segnaliamo anche l’80% di sconto sul piano One+, disponibile a 4,19 euro al mese per due anni, che include lo strumento di rimozione dei dati personali dal web Incogni.

La promozione in corso sul sito di Surfshark terminerà il 2 dicembre 2025. Dopo questa data, conferma l’azienda, il prezzo del piano di due anni di Surfshark One aumenterà. Ricordiamo infine che il servizio è disponibile su tutti i principali dispositivi oggi in commercializzazione, con tanto di politica no-log verificata e una copertura di server su scala mondiale.