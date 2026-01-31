TF Mastercard Gold è la carta di credito a canone zero di TF Bank

Trasparente, flessibile e affidabile: sono i tre aggettivi associati a TF Mastercard Gold, la carta di credito a canone gratuito della banca svedese TF Bank. Può essere richiesta in tre minuti tramite la pagina dedicata e include acquisti senza interessi fino a 55 giorni, pagamenti rateali flessibili e un’assicurazione di viaggio gratuita.

A proposito di viaggi, è una carta di credito che i viaggiatori seriali apprezzeranno anche per un altro motivo: l’assenza di qualsivoglia commissione sui cambi, elemento questo che permette di risparmiare un’ingente somma di denaro durante una o più vacanze in Paesi fuori dall’Unione europea.

I tre principali vantaggi

TF Bank promuove una carta di credito a zero commissioni e senza costi nascosti, un’autentica rarità in un settore in cui i costi legati alla manutenzione della carta giocano spesso e volentieri un ruolo determinante. Da questo punto di vista, dunque, è possibile affermare che si tratta di una carta diversa da tutte le altre.

Oltre al canone gratuito, la carta di credito di TF Bank include un’assicurazione di viaggio senza costi. Nel caso specifico, ad essere contenti saranno soprattutto quegli utenti che amano viaggiare con un occhio di riguardo al tema della sicurezza.

Un ulteriore vantaggio è il non dover aprire un conto con TF Bank per usufruire della nuova carta. A questo proposito, è il sito ufficiale stesso della banca nordica a chiarire che per richiedere la TF Mastercard Gold, e quindi utilizzarla, non occorre cambiare banca: si può restare in quella attuale e richiedere allo stesso tempo la carta di credito in questione.

Per richiedere la carta è sufficiente inserire i propri dati, attendere la conferma (per la quale in genere trascorrono pochi minuti), completare l’identificazione e firmare il contratto. Infine, non resta che collegarla all’app ufficiale e aggiungerla al proprio portafoglio per poi essere in grado di utilizzarla al meglio.