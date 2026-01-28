TF Mastercard Gold: la carta di credito senza canone e commissioni sui cambi

Richiedere una carta di credito a canone gratuito è ancora possibile. Il merito è di TF Bank, banca digitale svedese specializzata in servizi bancari a clienti privati, che in Italia propone la TF Bank Mastercard Gold, carta senza canone né commissioni sui cambi e con assicurazione di viaggio inclusa.

La richiesta della carta di credito di TF Bank va presentata su questa pagina del sito ufficiale: l’unico documento richiesto per inoltrare la domanda è la carta d’identità, con la procedura di identificazione che viene completata in meno di cinque minuti, per poi passare alla firma sul contratto e la successiva attivazione.

I vantaggi della carta di credito TF Bank Mastercard Gold

Il principale vantaggio della carta di credito Mastercard Gold di TF Bank è l’assenza di canone annuale, rendendola di fatto un prodotto a costo zero. Inoltre, a differenza delle altre carte di credito, non c’è la necessità di aprire un nuovo conto, evitando così costi extra.

Sono incluse anche opzioni di pagamento flessibili: fino a 55 giorni senza interessi su ogni spesa effettuata, possibilità di pagare tutto in una volta o a rate e dal 3% del proprio saldo (importo minimo di 30 euro).

È poi una carta pensata per gli amanti dei viaggi, per via delle tante agevolazioni presenti: assicurazione di viaggio completa, copertura infortuni, copertura annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), rimborso bagagli smarriti (fino a 2.500 euro), copertura malattia, nessun costo extra all’estero e nessuna commissione sui cambi. L’assicurazione di viaggio e annullamento Amtrust è disponibile pagando almeno il 50% del viaggio con la carta di credito della banca digitale nordica.

Per una sua gestione a 360 gradi è sufficiente scaricare l’applicazione TF Mobile App, disponibile sia sui dispositivi Android che su iPhone. L’app permette di tenere sotto controllo le spese effettuate, seguire in tempo reale ogni transazione, autenticare gli acquisti online, nonché bloccare o sbloccare la carta immediatamente in caso di necessità.