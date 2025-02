The Kardashians 6: dove vedere in streaming la nuova stagione

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi, giovedì 6 febbraio, sulla piattaforma streaming Disney+ uscirà The Kardashians 6, il nuovo capitolo della serie tv con protagonista la famiglia più discussa sul web.

Per vedere le nuove avventure delle Kardashian-Jenner occorre avere un abbonamento attivo al servizio Disney+: i prezzi dei piani partono da 5,99 euro al mese, importo richiesto per l’account Standard con pubblicità, quello più economico.

È il giorno di The Kardashians 6

I nuovi episodi della sesta stagione di The Kardashians condurranno gli spettatori al cuore delle vite di Kourtney, Kim, Khloé, Kylie, Kendall e Kris. Tra un futuro più incerto che mai e qualche scheletro nell’armadio, la serie si concentrerà da vicino sulle protagoniste della famiglia più famosa d’America.

Ecco quindi Kim, alle prese con il suo brand SKIMS ormai famoso in tutto il mondo, insieme all’altalenante Khloé e a Kourtney, sposatasi di recente con il musicista americano Travis Barker. Spazio anche alle Jenner, con la supermodella Kendall, la celebre imprenditrice Kylie (grazie alla sua Kylie Cosmetics) e all’onnipresente Kris, vero e proprio collante dell’intera famiglia.

Di seguito il trailer ufficiale del nuovo capitolo di The Kardashians.

I prezzi di Disney+

Come detto all’inizio, per guardare The Kardashians 6 occorre avere un abbonamento attivo a Disney+, la popolare piattaforma streaming statunitense. Ecco il riepilogo dei prezzi:

5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità

per il piano Standard con pubblicità 9,99 euro al mese o 99,90 euro all’anno per il piano Standard

per il piano Standard 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno per il piano Premium

Il piano Standard con pubblicità include la visione su due dispositivi in contemporanea e una qualità video fino al Full HD. Se la scelta ricade invece sul piano Standard, si beneficia della visione di film e serie senza pubblicità, nonché dell’opzione Download. Infine, con l’account Premium si ottengono quattro riproduzioni simultanee, il supporto al Dolby Atmos e una qualità video fino al 4K.