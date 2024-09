TIM, nuova gamma iPhone 16 già disponibile a partire da 16 euro mensili

Dopo la presentazione della nuova gamma di iPhone 16, TIM si dichiara già pronta a soddisfare le richieste di acquisto dei suoi clienti. Protagonista del nuovo catalogo TIM, è infatti l’intero ventaglio di dispositivi di nuova generazione progettati e prodotti dalla Mela.

Gli Apple iPhone 16 sono acquistabili direttamente sul sito TIM dal 13 settembre 2024, con consegna gratuita a domicilio a partire dal 20 settembre. Gli smartphone sono dotati del nuovo chip A18, controllo fotocamera, di un sistema di fotocamere avanzato ulteriormente potenziato, del tasto Azione per accedere rapidamente a funzioni utili. Inoltre, gli utenti possono beneficiare di un’autonomia della batteria significativamente incrementata rispetto alle precedenti generazioni. Ne abbiamo parlato nell’articolo sulle novità degli iPhone 16.

TIM offre anche Apple Watch Series 10, lo smartwatch dell’azienda di Cupertino più sottile di sempre, dotato del display più ampio e avanzato della sua gamma, nonché di funzioni di rilevamento della profondità e della temperatura dell’acqua. Gli utenti italiani possono inoltre accedere ai preziosi dati sullo stato di salute e sul fitness: tutte le informazioni sono raccolte, organizzate, elaborate e rese fruibili dal sistema operativo watchOS 11.

Le nuove proposte abbracciano anche Apple Watch Ultra 2, in una nuova splendida finitura nera, dotato di un nuovo cinturino loop in maglia milanese realizzato in titanio. Infine, sono acquistabili presso TIM anche i nuovi modelli di AirPods, tra cui spicca il design esclusivo degli AirPods 4.

Solo con TIM, la gamma iPhone 16 disponibile a partire da 16 euro al mese

La piattaforma TIM NEXT EVOlution prevede la possibilità di restituire il prodotto al termine del finanziamento e di ottenere uno sconto ulteriore consegnando un iPhone usato. Facendo riferimento alla sezione del sito TIM relativa ai nuovi iPhone, ad esempio, si può avere un iPhone 16 a 16 euro al mese (30 rate mensili) restituendo il dispositivo al termine del finanziamento e consegnando adesso un iPhone 14 usato. Le proposte riguardano anche iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, con prezzi differenti.

Tutte le formule di finanziamento offerte da TIM sono accessibili senza presentazione di busta paga e prevedono il tasso zero per una durata di 24 o 30 mesi. Il cliente può scegliere se pagare con carta di credito, bancomat o addebito in conto corrente.

Rivolgendosi ai negozi TIM (queste promozioni saranno a breve pubblicate e rese direttamente accessibili anche sul sito TIM) è possibile inoltre beneficiare delle seguenti proposte. Si tratta di offerte “TIM bundle con iPhone e wearable” valide fino al 30 settembre fino ad esaurimento scorte, con consegne dal 27 settembre: