TIMVISION Gold: DAZN, Netflix, Disney+ e Amazon Prime a 44,99€ al mese

In casa TIM il pacchetto TIMVISION Gold, che comprende DAZN, TIMVISION, Netflix, Disney+, Infinity+ e Amazon Prime, è in offerta a 44,99 euro al mese, per effetto dello sconto del 34%. Inoltre, procedendo con l’acquisto online, è possibile risparmiare anche 19,99 euro sui costi di attivazione. L’offerta, disponibile solo per i nuovi clienti TIMVISION che hanno sottoscritto già un’offerta di connettività, è valida fino al 24 maggio 2025.

Grazie a TIMVISION Gold tutti gli appassionati di calcio potranno dunque vedere la nuova Coppa del mondo per club FIFA, in partenza il prossimo 14 giugno. Tra le squadre protagoniste della competizione estiva ci sono anche Inter e Juventus, con la prima pronta a giocarsi la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, mentre la seconda è attesa dall’ultima giornata di campionato in cui si decideranno la lotta serratissima per il quarto posto, ultimo piazzamento utile per la qualificazione in Champions.

Cosa comprende TIMVISION GOLD

Il piano in offerta comprende l’abbonamento annuale con DAZN Standard (valore di 34,99 euro al mese), il piano Standard con pubblicità di Disney+ (costa 5,99 euro al mese), il piano Standard con pubblicità di Netflix (ha un costo di 6,99 euro al mese), Infinity+ (7,99 euro al mese) e l’abbonamento ad Amazon Prime (4,99 euro al mese o 49,90 euro al mese). A tutto questo, infine, si aggiunge il pacchetto TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese che include anche la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Calcolatrice alla mano, il pacchetto complessivo ha un valore pari a 67,94 euro, per cui grazie all’offerta attuale si risparmiano 22,95 euro al mese, vale a dire 275,40 euro in un anno.

E se il piano DAZN Standard proporrà quest’estate la nuova formula del Mondiale per Club, con la partecipazione delle migliori squadre in Europa, non va trascurata nemmeno la presenza di Eurosport 1 ed Eurosport 2, i due canali che da fine maggio trasmetteranno il Roland Garros, secondo slam della stagione con protagonista ancora una volta Jannik Sinner.