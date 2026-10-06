Torna la Serie A, tutte le partite su DAZN da 19,99€ al mese

Sabato 10 ottobre riprende il campionato di Serie A con gli anticipi della sesta giornata. Ad aprire il weekend sarà il match Genoa-Fiorentina, a seguire Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Domenica sarà poi la volta del big match Como-Roma all’ora di pranzo, nel pomeriggio si giocheranno Lazio-Monza e Lecce-Bologna, mentre in serata spazio a Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Lunedì, infine, l’Atalanta ospiterà il Venezia e il Torino affronterà davanti al proprio pubblico l’Udinese.

Tutte le partite della stagione 2026-2027 sono visibili su DAZN, che da quest’anno ha introdotto un nuovo piano da 19,99 euro al mese che permette di accedere all’intera programmazione sportiva, inclusa dunque anche la Serie A. Il piano in questione si chiama Full Mobile, è disponibile come abbonamento mensile e non prevede vincoli.

Rispetto al piano tradizionale Full il risparmio è pari a 17 euro al mese, se la scelta ricade sulla sottoscrizione annuale con vincolo di dodici mesi. Se invece si prende come riferimento l’abbonamento mensile, il piano Full costa 46,99 euro, quindi 27 euro in più rispetto al nuovo piano.

Che cosa c’è dunque di diverso? Il compromesso da accettare è guardare le partite e gli altri eventi inclusi nella programmazione DAZN soltanto da smartphone. Non è infatti ammessa la visione su Smart TV, PC o tablet, neanche utilizzando la funzionalità mirroring, tramite cui si può duplicare lo schermo dello smartphone su un altro dispositivo (nove volte su dieci con uno schermo più grande).

Oltre a tutte le partite di Serie A Enilive, sono inclusi in Full Mobile anche tutti gli incontri della Serie BKT, i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, tutta LaLiga EASports, tutta la Copa del Rey, il campionato europeo per club di volley (CEV Volleyball Champions League), la FA Cup, la Liga Portugal Betclic, la Jupiler Pro League, il canale FIFA+, la Serie A Women, una selezione di partite di NFL, tutti i match di Australian Open e Roland Garros, il meglio del ciclismo, insieme a tutti gli eventi UFC e tutte le buche del PGA Tour disponibili sui canali Eurosport.