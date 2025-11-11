Total VPN anticipa il Black Friday: è in offerta al prezzo più basso del 2025

Il pacchetto VPN e antivirus Total VPN è disponibile al prezzo scontato di 1,59 euro al mese per effetto dell’offerta anticipata del Black Friday. Si tratta del prezzo più basso di tutto il 2025, e allo stesso tempo di uno dei prezzi più concorrenziali per un prodotto di questo tipo, se si considera che la maggior parte delle VPN premium (senza antivirus) ha un prezzo superiore ai 3 euro al mese.

Total VPN, oltre alla protezione antivirus, include anche il tool di blocco degli annunci pubblicitari sui siti web, per restituire così un’esperienza di navigazione più veloce e gratificante. La pagina dedicata alla promozione del Black Friday è raggiungibile al link che segue.

Le funzionalità chiave del pacchetto VPN e antivirus

Con Total VPN si ottiene in primis un servizio di rete privata virtuale crittografato, per nascondere il proprio indirizzo IP da hacker e cybercriminali quando si è connessi a Internet. Così facendo, le proprie informazioni personali restano al sicuro e non possono essere utilizzate da utenti malintenzionati per furti d’identità o attacchi di phishing.

La VPN di Total Security si appoggia su oltre 50 server in tutto il mondo: 13 in Nord America, 27 in Europa, 3 in Asia, 3 in Sud America e 3 in Oceania. Non appena ci si connette a uno di questi server, è possibile sbloccare anche i contenuti bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

Come accennato qui sopra, il pacchetto include gratis anche Total Adblock e TotalAV, rispettivamente lo strumento di blocco degli annunci e l’antivirus dell’azienda di sicurezza informatica Total Security. Total Adblock permette di rimuovere in automatico tutta la pubblicità presente nei siti web, invece TotalAV protegge il proprio computer da malware, virus e altre minacce informatiche.

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili collegandosi alla pagina che segue.