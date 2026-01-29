Total VPN con protezione antivirus e blocco degli annunci in offerta a 1,59€ al mese

Il pacchetto Total VPN, che include il servizio di rete privata virtuale più la protezione antivirus e il blocco degli annunci, è in offerta a 1,59 euro al mese per effetto di un maxi sconto dell’80%, grazie al quale il prezzo della licenza annuale è sceso da 99 euro a 19 euro. Per aderire alla promozione speciale di gennaio è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito Total VPN.

Con Total VPN gli utenti hanno accesso a una navigazione crittografata, a una protezione indispensabile quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica e alla libertà di guardare i propri contenuti preferiti senza restrizioni geografiche.

I vantaggi del pacchetto Total VPN

Per avere una maggiore protezione quando si è connessi alla rete Internet un prodotto singolo non è più sufficiente: da una parte un antivirus da solo non è in grado di bloccare le nuove minacce informatiche, dall’altra una VPN da sola non può fare molto contro l’eventuale presenza di malware nei file scaricati dal web.

Ben venga dunque una soluzione come quella proposta da Total VPN, che integra il servizio di rete privata virtuale con il pluripremiato antivirus Total AV. Un ulteriore valore aggiunto è la compatibilità del servizio con i principali dispositivi oggi in commercio, così da assicurare una protezione completa al più ampio numero di device in proprio possesso, indipendentemente dal loro sistema operativo.

Tornando infine alla VPN, gli utenti beneficiano di oltre 50 server superveloci dislocati negli Stati Uniti Uniti d’America, in Canada, in Europa, in Asia, in Sud America e in Oceania.

L’offerta sulla licenza annuale di Total VPN, disponibile al prezzo scontato di 1,59 euro al mese grazie all’80% di sconto sul prezzo di listino, è valida per un periodo di tempo limitato. Maggiori informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata all’offerta del sito ufficiale.