TotalAV intercetta virus e malware in tempo reale: risparmia subito 80€

TotalAV Premium 2025: antivirus pluripremiato, ora a 19 euro invece di 99 euro, per una protezione completa del tuo computer (e non solo).
Eleonora Busi
Pubblicato il 8 ott 2025
TotalAV intercetta virus e malware in tempo reale: risparmia subito 80€

Tutti, ormai, abbiamo la necessità di proteggere i nostri dispositivi che si collegano alla rete. Ogni qual volta accedi al tuo conto online, fai shopping oppure scarichi un documento, il rischio è dietro l’angolo. Con TotalAV Premium, vai sul sicuro: questo antivirus promette difesa concreta, sempre attiva e intelligente per tutti i tuoi dispositivi. Grazie all’offerta attiva, il primo anno ti costerà solo 19 euro invece di 99 euro, con un risparmio notevole di ben 80 euro.

TotalAV antivirus: 80 euro di sconto per te

Proteggi il tuo computer, più due dispositivi extra

Come funziona la protezione in tempo reale di TotalAV? Qualsiasi file tu scarichi o installi viene analizzato immediatamente, bloccando ogni possibile minaccia prima che possa colpirti. Se ti è mai capitato di cliccare su un allegato strano o di visitare un sito poco raccomandabile, TotalAV agisce prontamente, eliminando qualsiasi rischio.

Ma la protezione offerta da TotalAV non si limita ai soli virus. Il software scova ed elimina anche ransomware, spyware e adware, difendendoti da quei programmi subdoli che tentano di carpire dati personali o di bloccare i tuoi documenti in cambio di un riscatto. È una difesa a 360 gradi, ideale per chi usa il computer per il lavoro, lo studio o semplicemente per navigare in rete.

Scopri tutti i vantaggi di TotalAV antivirus

TotalAV è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS. Tra i vantaggi, segnaliamo la possibilità di impostare scansioni automatiche che partono quando il sistema è inattivo e la funzione WebShield che ti protegge da truffe, phishing e siti pericolosi quando visiti e-commerce oppure il sito del tuo home banking.

Incluso nel prezzo, troverai un software di ottimizzazione del PC che migliora le prestazioni del computer e libera spazio sul disco e due licenze aggiuntive, che puoi usare per proteggere il tuo smartphone e il tuo tablet, oltre al computer. Non perdere la promozione attiva, un’occasione concreta per dotare i tuoi dispositivi della migliore protezione possibile: acquista TotalAV con uno sconto di 80 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Sicurezza online senza compromessi: l’offerta esclusiva di TotalAV a soli 19€
Offerte

Sicurezza online senza compromessi: l’offerta esclusiva di TotalAV a soli 19€
Protezione online realmente efficace: l'antivirus da solo non basta più
Offerte

Protezione online realmente efficace: l'antivirus da solo non basta più
Sicurezza e privacy informatica in un unico tool? Ecco TotalAV in sconto
Offerte

Sicurezza e privacy informatica in un unico tool? Ecco TotalAV in sconto
AVG Internet Security, l'antivirus che protegge fino a 10 dispositivi: 60% di sconto
Offerte

AVG Internet Security, l'antivirus che protegge fino a 10 dispositivi: 60% di sconto
Link copiato negli appunti