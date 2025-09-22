TotalAV Premium in promozione: l'antivirus completo che costa meno di 20€ all'anno

Cerchi un antivirus in grado di proteggere tutti i tuoi dispositivi senza pesare sul tuo portafoglio? TotalAV Premium è la risposta: a soli 19 euro per il primo anno, grazie a uno sconto immediato di 80 euro, potrai navigare e acquistare online senza temere virus e malware. Ecco tutti i vantaggi di questo ottimo antivirus.

La protezione più avanzata per i tuoi dispositivi

TotalAV Premium si contraddistingue dalla concorrenza perché garantisce protezione in tempo reale, bloccando sul nascere virus e malware. È una vera e propria difesa attiva, che agisce senza rallentare il sistema, fondamentale se utilizzi spesso i tuoi dispositivi per lavoro, studio o svago. Parlando di prestazioni, TotalAV ne esce vincente: da test effettuati, è stato in grado di rilevare e neutralizzare il 100% dei campioni di malware.

I vantaggi della piattaforma non si limitano al solo antivirus, ma include anche tool extra come Total Password, un password manager per la gestione sicura delle credenziali, WebShield che protegge la navigazione e una VPN integrata, in grado di crittografare i tuoi dati e nascondere la tua identità quando ti colleghi a qualsiasi sito web, più un sistema AdBlock.

Tutti questi strumenti aggiuntivi fanno di TotalAV Premium un antivirus completo, compatibile tra l’altro con la maggior parte dei sistemi operativi: puoi installarlo su Windows, MacOS, Android e iOS. Attivando oggi il piano Premium annuale, potrai risparmiare 80 euro sul prezzo finale: il primo anno ti costerà infatti soltanto 19 euro invece di 99 euro.