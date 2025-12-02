TotalVPN con antivirus e adblock gratis: 80% di sconto per la Cyber Week

È Cyber Week anche per TotalVPN, che a soli 1,59 euro al mese offre il meglio di una VPN con antivirus e adblock integrati.
Eleonora Busi
Pubblicato il 2 dic 2025
TotalVPN con antivirus e adblock gratis: 80% di sconto per la Cyber Week

TotalVPN lancia la nuova promo Cyber Week: sconto immediato dell’80%, con due strumenti inclusi gratuitamente. L’occasione giusta per chi cerca una piattaforma VPN affidabile, risparmiando notevolmente sul prezzo mensile.

Approfitta ora dell’offerta Cyber Week TotalVPN

Cosa include la promo Cyber Week di TotalVPN

Il servizio offerto da TotalVPN sfrutta crittografia avanzata che rende le attività online praticamente invisibili, per una protezione efficace contro malintenzionati. La navigazione sarà così anonima e manterrai sempre al sicuro password e altri dati sensibili.

Nelle reti pubbliche, spesso vulnerabili, con TotalVPN entra in gioco una protezione aggiuntiva che impedisce intercettazioni e furti di dati. Inoltre, il servizio è in grado di superare blocchi e restrizioni territoriali, così da poter raggiungere siti limitati e piattaforme normalmente inaccessibili. Utile ad esempio per accedere ai cataloghi streaming esteri.

TotalVPN: 80% di sconto per la Cyber Week

La piattaforma ti permette di proteggere tutti i tuoi dispositivi. Sono inoltre disponibili oltre 50 server ottimizzati per garantire una connessione stabile anche con traffico intenso. Nella promozione sono compresi gratuitamente anche due strumenti: TotalAV Antivirus e Total Adblock. Il primo ti protegge da malware e virus, per sicurezza totale su più livelli, mentre il secondo rimuove automaticamente gli annunci.

Con l’offerta Cyber Week, TotalVPN è disponibile a soli 1,59 euro al mese, pari a 19 euro per il primo anno, con rinnovo a 99 euro e possibilità di annullare quando si desidera. A questo si aggiunge una garanzia di rimborso entro 30 giorni, ideale per provare il servizio senza rischi. Approfitta subito della promo Cyber Week.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Il Cyber Monday di NordVPN è ancora attivo: 2,99€ al mese (74% di sconto) e 3 mesi gratis
VPN

Il Cyber Monday di NordVPN è ancora attivo: 2,99€ al mese (74% di sconto) e 3 mesi gratis
Cyber Monday anche per NordVPN: risparmia fino al 74% con 3 mesi extra
Offerte

Cyber Monday anche per NordVPN: risparmia fino al 74% con 3 mesi extra
Il Black Friday di NordVPN continua: a questo prezzo è la VPN da scegliere oggi
Offerte

Il Black Friday di NordVPN continua: a questo prezzo è la VPN da scegliere oggi
Il Regno Unito prova a bloccare le VPN, per via della verifica dell'età
VPN

Il Regno Unito prova a bloccare le VPN, per via della verifica dell'età
Link copiato negli appunti