TotalVPN con antivirus e adblock gratis: 80% di sconto per la Cyber Week

TotalVPN lancia la nuova promo Cyber Week: sconto immediato dell’80%, con due strumenti inclusi gratuitamente. L’occasione giusta per chi cerca una piattaforma VPN affidabile, risparmiando notevolmente sul prezzo mensile.

Cosa include la promo Cyber Week di TotalVPN

Il servizio offerto da TotalVPN sfrutta crittografia avanzata che rende le attività online praticamente invisibili, per una protezione efficace contro malintenzionati. La navigazione sarà così anonima e manterrai sempre al sicuro password e altri dati sensibili.

Nelle reti pubbliche, spesso vulnerabili, con TotalVPN entra in gioco una protezione aggiuntiva che impedisce intercettazioni e furti di dati. Inoltre, il servizio è in grado di superare blocchi e restrizioni territoriali, così da poter raggiungere siti limitati e piattaforme normalmente inaccessibili. Utile ad esempio per accedere ai cataloghi streaming esteri.

La piattaforma ti permette di proteggere tutti i tuoi dispositivi. Sono inoltre disponibili oltre 50 server ottimizzati per garantire una connessione stabile anche con traffico intenso. Nella promozione sono compresi gratuitamente anche due strumenti: TotalAV Antivirus e Total Adblock. Il primo ti protegge da malware e virus, per sicurezza totale su più livelli, mentre il secondo rimuove automaticamente gli annunci.

Con l’offerta Cyber Week, TotalVPN è disponibile a soli 1,59 euro al mese, pari a 19 euro per il primo anno, con rinnovo a 99 euro e possibilità di annullare quando si desidera. A questo si aggiunge una garanzia di rimborso entro 30 giorni, ideale per provare il servizio senza rischi. Approfitta subito della promo Cyber Week.