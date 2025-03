Tre anni di VPN ad un prezzo stracciato con PrivateVPN

PrivateVPN offre tre anni di servizio VPN al prezzo scontato di 2,08 euro al mese. Si tratta di una delle migliori offerte al momento disponibili nel settore VPN, in quanto oltre al prezzo concorrenziale garantisce almeno 12 mesi in più di promozione rispetto alla concorrenza.

Velocità di connessione superiore alla media, ferrea politica no log e utilizzo della crittografia avanzata sono i tre principali punti di forza di PrivateVPN. Il provider svedese garantisce inoltre un servizio di assistenza clienti di prim’ordine, insieme ad uno dei livelli più alti di sicurezza e privacy dei dati personali dei suoi utenti.

L’ultima offerta di PrivateVPN

Il servizio VPN di PrivateVPN assicura una velocità di connessione tale da poter godere di un’esperienza streaming e gaming di livello superiore rispetto alla concorrenza. A questo proposito, è importante sottolineare anche gli oltre 200 server VPN presenti in più di 63 Paesi, grazie ai quali ognuno può godere dei propri contenuti preferiti senza difficoltà.

Un altro punto di forza significativo è la politica no-log del fornitore VPN svedese. Utilizzare una VPN di questo tipo significa che nessuno può risalire all’attività web degli utenti, per il massimo della privacy e dell’anonimato in Internet. Tutto questo è possibile in quanto PrivateVPN ha la sua sede in Svezia, dove le leggi sulla privacy proibiscono alle aziende la registrazione dei dati.

Un ulteriore fiore all’occhiello è l’utilizzo di una crittografia di livello militare, che assicura una garanzia extra sulla privacy dei dati. Nel caso specifico, PrivateVPN utilizza il protocollo AES, lo stesso impiegato dalle organizzazioni militari.

Detto questo, grazie alla promozione di questi giorni è possibile attivare tre anni di servizio VPN con PrivateVPN al prezzo scontato di 2,08 euro al mese. L’offerta in corso sul sito ufficiale del provider VPN consente inoltre di beneficiare di una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.