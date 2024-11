Un nuovo Galaxy Z Flip in arrivo sul mercato il prossimo anno?

Gli smartphone foldable sono molto attraenti e stanno attirando le attenzioni di una buona fetta d’utenza.

Modelli come i Galaxy Fold presentano però in grande limite, ovvero prezzi non propriamente accessibili. Il recente Galaxy Z Fold Special Edition, per esempio, ha un costo intorno ai 1.900 euro che lo rende un dispositivo per pochi eletti. A quanto pare però, i modelli pieghevoli prodotti dalla compagnia asiatica potrebbero presto diventare molto più accessibili.

A sostenerlo è un blogger coreano, noto come yeux1122, secondo cui Samsung sta lavorando per lanciare un un modello Galaxy Z Flip FE molto più conveniente nel corso del 2025.

L’informatore non ha fornito dati concreti riguardo, come nome del dispositivo o specifiche tecniche proposte, ma ha lasciato intendere che il nuovo prodotto potrebbe essere lanciato in contemporanea rispetto alla prossima generazione di Galaxy Z Flip.

Un Galaxy Z Flip a basso costo nel 2025? Ecco un altro indizio

Se ciò che ha riportato il leaker può essere ritenuto non del tutto attendibile, a fornire ulteriori indizi che spingono verso questa direzione sarebbe la dichiarazione di un dirigente Samsung.

Questo, su X noto con il nickname Jukanlosreve, in un messaggio ha ammesso che l’azienda sta “considerando di abbassare le barriere d’ingresso” nella nicchia foldable. In questo modo, l’azienda intende spingere “più clienti a sperimentarli“. Lo stesso dirigente ha poi accennato a possibili nuovi design per i modelli di Samsung e, diversi esperti di settore, hanno subito pensato a telefono tri-foldable.

La direzione intrapresa dalla compagnia non sorprende, visto che altri brand si sono già lanciati nel settore dei pieghevoli fornendo prezzi relativamente accessibili. Per esempio, si può citare il Razr di Motorola, lanciato quest’anno, con costo inferiore ai 1.000 euro. A fare concorrenza a Samsung vi sono poi diversi produttori cinesi, capaci di fornire dispositivi simili a Galaxy Z Flip ma a prezzi più bassi.

Il design pieghevole, di fatto, sembra destinato presto a diventare una soluzione molto più accessibile, tanto per i fan di Samsung quanto per il resto degli utenti.