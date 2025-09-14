Un valido antivirus è ancora di grande aiuto: ecco l'ultima offerta di TotalAV

Il tempo che gli utenti trascorrono connessi a Internet aumenta di anno in anno, pochi però sono consapevoli dei rischi legati alla vita digitale. A volte può infatti bastare un semplice download da un sito non sicuro per combinare la frittata, il classico passo falso con conseguenze più che spiacevoli per usare un eufemismo.

Ecco perché affidarsi a un buon antivirus è ancora di grande aiuto. Anzi, dovremmo dire che soprattutto oggi riveste un ruolo indispensabile, proprio per via delle minacce informatiche diventate anno dopo anno sempre più sofisticate, portando all’errore perfino gli utenti con maggiori conoscenze sotto questo punto di vista.

Una delle soluzioni più affidabili in tal senso è TotalAV Premium, antivirus multipiattaforma progettato da TotalAV in grado di proteggere gli utenti in tempo reale e tutelarne la loro identità e gli acquisti effettuati online. Grazie all’ultima offerta in corso, è disponibile a 19 euro anziché 99 euro.

TotalAV Premium in offerta a 19 euro

Il pacchetto TotalAV Premium assolve a tante e importanti funzioni, al fine di rendere la vita digitale di ciascun utente più sicura. In primis occorre sottolineare la protezione in tempo reale, con l’antivirus in questione che effettua la verifica di download, installazioni e file eseguibili tutte le volte che si effettua l’accesso al dispositivo in uso.

La protezione antivirus di TotalAV consente inoltre di eliminare le minacce informatiche eventualmente presenti nel sistema, oltre che bloccare gli annunci pubblicitari presenti nei siti web e possibili attacchi informatici tramite lo scudo WebShield.

A fronte di tutto questo, confermiamo che la soluzione di TotalAV è compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS.

L’offerta in corso sul sito ufficiale di TotalAV, che permette di usufruire di uno sconto immediato di 80 euro, è valida per un periodo di tempo limitato.