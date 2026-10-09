Una sola VPN per tutti i dispositivi di casa a partire da 2,49€ con Surfshark

La VPN di Surfshark consente di proteggere tutti i dispositivi presenti all’interno di un’abitazione, poiché supporta un numero illimitato di device. Una protezione divenuta di fondamentale importanza con l’avvento dell’intelligenza artificiale, alla luce dei tanti casi di attacchi informatici che hanno preso di mira dispositivi secondari come Smart TV, videocamere di sicurezza, videocitofoni smart e tutti quei device connessi alla rete Wi-Fi della propria abitazione.

Ad ottobre i piani di due anni di Surfshark sono in offerta a partire da 2,49 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. Tutti i piani godono inoltre della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

A seguire i prezzi in offerta degli account Starter, One e One+ di Surfshark VPN:

Starter: 2,49 euro al mese per i primi due anni, più 3 mesi extra, per un importo complessivo di 67,23 euro per i primi 27 mesi (potrebbe essere applicata l’IVA)

per i primi due anni, più 3 mesi extra, per un importo complessivo di 67,23 euro per i primi 27 mesi (potrebbe essere applicata l’IVA) One: 2,79 euro al mese per i primi due anni, più 3 mesi extra, per un importo complessivo di 75,33 euro per i primi 27 mesi (potrebbe essere applicata l’IVA)

per i primi due anni, più 3 mesi extra, per un importo complessivo di 75,33 euro per i primi 27 mesi (potrebbe essere applicata l’IVA) One+: 4,49 euro al mese per i primi due anni, più 3 mesi extra, per un importo complessivo di 121,23 euro per i primi 27 mesi (potrebbe essere applicata l’IVA)

Con il piano Starter ci si assicura la stessa VPN degli altri piani di abbonamento e la funzionalità Alternative ID, che include un generatore di e-mail mascherate e un generatore di dettagli personali. Alternative ID permette dunque di salvaguardare i propri dati durante una o più registrazioni a siti, servizi e quant’altro.

La nuova protezione dalle truffe, l’antivirus e il sistema Alert sono invece prerogativa dei piani One e One+. Il piano più completo, One+, include anche Incogni, uno dei migliori tool per contrastare in modo efficace lo spam.