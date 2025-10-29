Una VPN che va veloce: per NordVPN è l'offerta migliore del 2025

Navigazione sul web veloce, streaming di qualità superiore e gaming senza interruzioni: sono questi i principali vantaggi di una VPN veloce come NordVPN, tra le eccellenze nel settore a livello internazionale, che garantisce anche una larghezza di banda illimitata e migliaia di server per soddisfare gli utenti più esigenti.

I piani della durata di due anni di NordVPN rientrano nella nuova offerta del Black Friday, la migliore del 2025, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I segreti della velocità di NordVPN

Al momento NordVPN figura nella lista dei provider VPN più veloci disponibili sul mercato. Il merito è da attribuire all’utilizzo di protocolli specifici basati su WireGuard combinati con la doppia soluzione NAT, strategia che ha contribuito alla nascita di NordLynx, protocollo VPN proprietario che si distingue per la sua velocità senza rinunce in termini di sicurezza.

In questo modo NordVPN è in grado di regalare ai propri utenti velocità di connessioni che vanno ben oltre la media offerta dalla concorrenza. Un dato ancora più importante se si considera poi l’estesa rete di server VPN di cui dispone, con una capillare distribuzione in più di 127 Paesi.

Ecco alcuni esempi di velocità di download media raggiunta dagli utenti di NordVPN:

Stati Uniti: 2964 Mb/s

Regno Unito: 2760 Mb/s

Giappone: 2820 Mb/s

Un altro segreto alla base della velocità di NordVPN è la tecnologia SmartPay, che combina insieme la sicurezza VPN con la funzione DNS intelligente per l’utilizzo di servizi di streaming con maggiore sicurezza e privacy senza per questo inficiare sulla velocità in termini assoluti.

Ricordiamo infine che l’offerta del Black Friday sui piani della durata di due anni è valida per un periodo di tempo limitato.