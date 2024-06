Vai in vacanza con un conto multivaluta completo

Una vacanza all’estero senza un conto multivaluta può nascondere molteplici costi nascosti che faranno lievitare la spesa finale. In Italia il punto di riferimento del settore è Revolut Premium, il conto che consente di convertire somme illimitate di denaro in oltre 29 valute senza commissioni di cambio.

Te ne parliamo perché in questi giorni è possibile beneficiare di 3 mesi gratuiti di Revolut Premium semplicemente iscrivendosi su questa pagina del sito Revolut.com. Al termine, poi, si è liberi di scegliere se rinnovare il piano a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

I vantaggi di un conto multivaluta in vacanza

Uno dei principali punti di forza di Revolut Premium è la possibilità di convertire la somma di denaro desiderata in più di 29 diverse valute senza pagare alcun tipo di commissione di cambio. La conversione senza costi è valida dal lunedì al venerdì, ad eccezione quindi del weekend.

Un altro vantaggio è di poter prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni ovunque ci si trovi, sia in Italia che soprattutto all’estero, indipendentemente dallo sportello bancario scelto. Oltre a questo, si aggiunge il risparmio del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, senza che vi siano dei limiti da parte di Revolut.

All’interno del canone è inoltre inclusa un’assicurazione di viaggio completa che offre una copertura completa per volo in ritardo, bagaglio smarrito, cure mediche e dentistiche, nonché per gli sport invernali.

Al momento è possibile ottenere Revolut Premium gratis per 3 mesi completando la registrazione di un nuovo account Revolut su questa pagina. Una volta completa l’iscrizione, si riceverà un avviso dopo poco per eseguire l’upgrade all’account Premium potendo fare affidamento su un periodo di prova di 90 giorni.