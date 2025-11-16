VeePN, crollano i prezzi: 81% di sconto sulla VPN super sicura

La nuova offerta VeePN include 81% di sconto, 3 mesi extra e strumenti di sicurezza avanzati da 2,99 euro al mese.
Eleonora Busi
Pubblicato il 16 nov 2025
Cerchi una VPN affidabile e conveniente? La soluzione è VeePN, che oggi è in offerta con uno sconto fino all’81%. I piani partono da soli 2,99 euro al mese, con 3 mesi extra inclusi in via promozionale. La piattaforma è pensata per chi vuole navigare senza limiti, accedere a contenuti di tutto il mondo (anche quelli bloccati) e proteggere i propri dispositivi.

VeePN: 81% di sconto immediato

Caratteristiche principali di VeePN

VeePN è progettata per garantire navigazione anonima e sicurezza avanzata. Grazie alla crittografia AES-256, le attività online restano protette da tracker, hacker, malviventi e siti web invasivi. Una rete di oltre 2.600 server in più di 85 Paesi permette di cambiare posizione virtuale istantaneamente e accedere a qualsiasi contenuto, anche quando ci sono limitazioni geografiche.

La piattaforma VeePN offre tanti vantaggi: banda illimitata senza rallentamenti, politica no-log che impedisce al provider di tracciare i tuoi dati e tanti strumenti per la sicurezza. Tra questi segnaliamo un antivirus in tempo reale che blocca malware e file dannosi, avvisi di violazione, ID alternativo e un pratico assistente AI.

Attiva la promozione VeePN

Tre i piani disponibili:

  • VeePN Basic: 2,99 euro/mese con 81% di sconto
  • VeePN Pro: 3,45 euro/mese con 81% di sconto
  • VeePN Max: 4,99 euro/mese con 76% di sconto

Tutti i piani includono 3 mesi extra e garanzia di rimborso di 30 giorni, che ti permette di provare il servizio senza rischi e ottenere un rimborso completo in caso non soddisfacesse le aspettative.

La promozione VeePN offre oggi uno dei migliori rapporti qualità-prezzo del mercato: sconto 81%, 3 mesi extra, strumenti avanzati di sicurezza e una rete globale di server ad alte prestazioni. Abbonati subito da 2,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

