Very Mobile: la nuova offerta a 5,99 euro al mese con 150 GB, minuti e SMS illimitati

Nuova offerta in corso sul sito ufficiale di Very Mobile: 150 GB, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese per i clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb che attivano la promo entro il 27 maggio. La nuova SIM e la spedizione sono gratuite, così come l’attivazione, in più è possibile beneficiare di un mese di ricarica in omaggio.

Very Mobile è un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un operatore mobile affidabile con tariffe convenienti. Al momento si appoggia alla rete 4G di WindTre, garantendo una copertura pari al 99,7% del territorio italiano.

Very Mobile: la nuova offerta telefonica a 5,99 euro al mese

La promo Flash Back! XL per portabilità si rivolge come detto ai clienti sotto contratto con Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb. È attivabile online nell’immediato, o in alternativa in uno degli oltre 3.000 punti vendita Very Mobile.

Anche la nuova offerta non presenta vincoli contrattuali, come da tradizione del nuovo operatore telefonico. Questo significa che si è liberi di scegliere di disattivare l’offerta in qualsiasi momento, senza costi né penali.

Inclusa nella promo anche la ricarica automatica, servizio gratuito che permette di non pensare più a dover ricaricare l’offerta ogni mese. Qualora si voglia ricorrere alla ricarica manuale, è sufficiente disattivare il servizio dall’app Very: in automatico si passerà all’offerta Flash, che presenta 50 GB di Internet in meno al mese.

Nell’offerta sono inclusi gratuitamente inoltre i servizi Ti ho cercato, RingMe e Hotspot. In più, se sei in vacanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea, si hanno a disposizione 6,4 GB al mese più minuti e SMS illimitati, senza costi aggiuntivi.

Per attivare la nuova offerta di portabilità vai su questa pagina di Very Mobile e premi sul pulsante Ottieni l’offerta.