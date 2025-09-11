Vinci il calcio con Iliad: ecco come funziona il concorso per i tifosi italiani

L’iniziativa Vinci il calcio con Iliad offre ai clienti mobile Iliad, fibra Iliad e Iliadbusiness la possibilità di vincere due biglietti per assistere a un incontro di Serie A, alla finale di EA Sports FC Supercup, con tanto di trasferta inclusa, o all’atto conclusivo della Coppa Italia Frecciarossa.
Per partecipare occorre avere attiva una linea mobile Iliad da 9,99 euro al mese e pagamento automatico, oppure una connessione fibra Iliad o un’utenza Iliadbusiness con un metodo di pagamento automatico e senza fatture insolute. La promozione si rivolge anche ai clienti che richiederanno il passaggio a un’offerta con prezzo mensile pari o superiore a 9,99 euro, più il pagamento automatico attivo.
Il concorso Vinci il calcio con Iliad
Il concorso Vinci il calcio con Iliad prevede estrazioni periodiche mensili fino al 10 aprile 2026 per i biglietti degli incontri di Serie A e della finale di Coppa Italia Frecciarossa. Per quanto riguarda invece i biglietti della finale di EA Sports FC Supercup, il termine ultimo di partecipazione è fissato al 31 ottobre 2025, mentre l’estrazione entro il 10 novembre di quest’anno.
Di seguito il riepilogo delle estrazioni mensili:
- entro il 10 ottobre 2025 per gli iscritti dal 1° al 30 settembre;
- entro il 10 novembre 2025 per gli iscritti dal 1° al 31 ottobre;
- entro il 10 dicembre 2025 per gli iscritti dal 1° al 30 novembre;
- entro il 12 gennaio 2026 per gli iscritti dal 1° al 31 dicembre;
- entro il 10 febbraio 2026 per gli iscritti dal 1° al 31 gennaio;
- entro il 10 marzo 2026 per gli iscritti dal 1° al 28 febbraio;
- entro il 10 aprile 2026 per gli iscritti dal 1° al 31 marzo.
Vi confermiamo, infine, che il regolamento del concorso Vinci il calcio con Iliad include due biglietti con trasferta per il premio finale EA Sports FC Supercup, in programma in Arabia Saudita nel 2026.
Per tutti coloro interessati alla partecipazione al concorso, l’offerta mobile del momento è TOP 250 Plus, che al prezzo di 9,99 euro al mese per sempre propone 250 Giga in 5G, chiamate illimitate e 25 Giga extra in Europa.