VPN a 1,11 euro al mese e 3 mesi gratis: l'offerta di PrivadoVPN

PrivadoVPN ha lanciato una nuova offerta per l’inizio del 2026: il piano della durata di due anni è in promozione a 1,11 euro al mese, per effetto del 90% di sconto, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

La sede del fornitore VPN è in Svizzera, questo fa sì che sia uno dei migliori servizi di rete privata virtuale per la tutela dei dati personali degli utenti, poiché il Paese elvetico ha una delle leggi più severe in tale ambito. E sempre a proposito di sicurezza, garantisce la crittografia WireGuard, autentico standard del settore.

Rapporto qualità prezzo eccellente

Le funzionalità incluse in PrivadoVPN a 1,11 euro al mese sono spesso e volentieri introvabili anche in VPN più famose e costose, ecco perché il rapporto qualità prezzo garantito dal fornitore VPN con sede in Svizzera è notevole. Tornando al tema centrale della sicurezza, aggiungiamo anche la politica no-log, indispensabile se si vuole ottenere la garanzia che l’attività svolta sul web rimanga nell’anonimato più totale, non lasci cioè traccia indipendentemente dai siti web visitati.

Un altro suo punto di forza è riguarda la compatibilità con tutte le principali piattaforme oggi disponibili: dai PC Windows ai Mac, dai dispositivi Android ad iPhone, dalle Fire TV ai televisori con a bordo Android TV, passando per i browser Internet Chrome, Edge, Firefox e Brave. Compatibilità che fa rima, in tutti i sensi, con velocità: la VPN svizzera restituisce uno streaming fluido dei propri contenuti preferiti, grazie a server stabili dislocati in tutto il mondo.

Il piano di due anni di PrivadoVPN è in offerta al prezzo scontato di 1,11 euro al mese, con in più tre mesi extra in regalo. Per accedere all’offerta è sufficiente visitare la pagina dedicata tramite il bottone qui sotto.