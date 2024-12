VPN a meno di 2 euro al mese con l'offerta invernale di Surfshark

Se si sta valutando l’attivazione di una VPN premium per aumentare la propria sicurezza e privacy online, segnaliamo l’ultima offerta lanciata da Surfshark, uno dei principali player del settore. Grazie alla promozione invernale è possibile attivare il servizio di rete privata virtuale a 1,99 euro al mese, approfittando dell’87% di sconto. In più si può beneficiare di quattro mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, server VPN in 100 Paesi diversi in tutto il mondo, più funzionalità avanzate come la tecnologia Nexus: questi sono alcuni dei principali punti di forza di Surfshark VPN, che si conferma come uno dei migliori servizi per rapporto qualità-prezzo oggi disponibili sul mercato.

Per beneficiare dell’87% di sconto sul piano di due anni è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Surfshark.

Surfshark VPN al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per due anni

Tra le caratteristiche chiave del servizio VPN di Surfshark vi è la possibilità di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un unico account. In questo modo si possono proteggere i propri familiari e le persone più care utilizzando un solo abbonamento.

Da menzionare anche la tecnologia Nexus di ultima generazione. Si tratta di una funzionalità che permette di aumentare ulteriormente la protezione instradando il traffico online tramite una rete di server e non più attraverso un semplice tunnel VPN.

L’altro elemento distintivo di Surfshark è la ferrea politica di no-log, a cui si aggiungono i server basati su sola RAM, che conferiscono una privacy di gran lunga superiore rispetto agli altri servizi analoghi.

L’offerta invernale promossa in questi giorni da Surfshark consente di attivare il piano Starter a 1,99 euro al mese per i primi due anni. La promozione prevede l’87% di sconto sul prezzo di listino, più quattro mesi aggiuntivi a costo zero e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni dalla data di acquisto.