VPN completa per dispositivi illimitati in offerta a 1,99 euro al mese

Una VPN completa, veloce e utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi con un singolo abbonamento: è quanto offre Surfshark, punto di riferimento a livello internazionale, che nell’ambito dell’ultima promo ha portato il prezzo a 1,99 euro al mese invece di 7,11 euro.

A seconda del piano scelto, la VPN di Surfshark è in grado di proteggere i suoi utenti dalle principali minacce informatiche, bloccare lo spam e le truffe telefoniche, nonché eliminare la pubblicità dei siti web e il tracciamento dei dati, oltre naturalmente a offrire un servizio di rete privata virtuale tra i migliori al mondo.

I prezzi dei piani VPN di Surfshark scontati fino all’87%

Lo sconto massimo di cui si può beneficiare con la nuova offerta di Surfshark è pari all’87%, scontistica che permette di attivare una delle VPN più popolari al mondo ad un prezzo inferiore ai 2 euro al mese.

Il piano più economico è Surfshark Starter, disponibile a 1,99 euro al mese per i primi 27 mesi (conteggiando anche i tre mesi extra di servizio in regalo) per un importo complessivo di 53,73 euro in due anni e tre mesi di servizio.

Un altro sconto superiore all’80% è dedicato al piano Surfshark One: è disponibile al prezzo scontato di 2,49 euro al mese e include tre mesi extra di servizio in regalo, per un importo complessivo di 67,23 euro per i primi 27 mesi.

Infine il piano Surfshark One+ è in offerta a 4,19 euro al mese, per effetto di uno sconto dell’80% rispetto al prezzo di listino: il prezzo totale da pagare è 113,13 euro per i primi 27 mesi.

L’offerta in corso sul sito ufficiale di Surfshark VPN è disponibile per un periodo di tempo limitato. Inoltre, la promo include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, sfruttabile nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative entro 30 gionri dalla data di acquisto.