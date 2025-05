VPN con eSIM: ecco l'offerta ideale per un viaggio all'estero

In previsione di una vacanza fuori dall’Unione europea, la pianificazione del viaggio richiede qualche accortezza in più. Tra gli elementi da prendere in considerazione vi è anche la connessione Internet, sia in relazione all’utilizzo stesso dei dati mobili sia per la questione della sicurezza. Da un lato infatti occorre mettersi al riparo dai costi del roaming, pronti a giocare una brutta sorpresa non appena si mette piede fuori dal Vecchio Continente. Dall’altro invece è importante mettere in sicurezza la propria connessione Internet dai pericoli del Wi-Fi pubblico, una rete che nasconde numerose insidie.

Per tutte queste ragioni, la nuova offerta di NordVPN 2-in-1 rappresenta la proposta ideale per quanti stanno organizzando in questi giorni la loro vacanza all’estero: da una parte c’è il 72% di sconto sui piani VPN della durata di due anni, dall’altra fino a 10 Giga di dati gratuiti da sfruttare con l’eSIM Saily. I prezzi partono da 3,39 euro al mese per 24 mesi, con una garanzia di rimborso di 30 giorni, passando per i 4,39 euro al mese del piano Plus, fino ad arrivare ai 6,89 euro al mese del piano Ultimate. In relazione ai Giga eSIM gratuiti, l’offerta prevede 1 Giga per il piano Base, 5 Giga per il piano Plus e 10 Giga per l’account Ultimate.

La combo perfetta

Con la VPN di NordVPN si ottiene da subito una protezione avanzata quando ci si collega a una rete Wi-Fi debole come quella presente negli aeroporti, in hotel e nei ristoranti. Tutto merito del funzionamento stesso del servizio di rete privata virtuale, che nasconde in automatico le attività svolte sul web dai suoi utenti agli occhi dei provider di rete nazionale e di eventuali cybercriminali.

Dall’altra parte, il servizio eSIM di Saily consente di ottenere un piano dati per oltre 200 destinazioni in tutto il mondo, abbattendo i costi del roaming in maniera significativa. Tra le altre cose, Saily garantisce anche una connessione privata e senza censure in qualsiasi Paese.