VPN no-log e illimitata in offerta a meno di 2€ per 3 anni

Il fornitore di servizi VPN Private Internet Access (PIA) sta offrendo 3 anni di VPN no-log e illimitata a 1,79 euro al mese, per effetto dell’85% di sconto. La promozione in corso include inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Al di là del prezzo, i principali punti di forza di Private Internet Access sono la politica 100% no-log e la possibilità di usare la VPN su un numero illimitato di dispositivi con un singolo abbonamento. Volendo poi, in fase di acquisto si possono aggiungere a parte l’antivirus e l’IP dedicato di PIA.

La VPN no-log e illimitata di Private Internet Access

Con Private Internet Access ogni dato legato all’attività svolta sul web viene cancellato a ogni riavvio della VPN, per una politica no-log certificata. L’importante risultato è stato raggiunto grazie all’utilizzo di server che funzionano esclusivamente su RAM, con l’impossibilità quindi di conservare qualsiasi traccia che si lascia quando si è connessi a Internet.

La sicurezza è un tema caro al team di PIA, come dimostra l’integrazione del monitoraggio gratuito di possibili violazioni e-mail. Nell’eventualità che il proprio indirizzo di posta elettronica venga compromesso, si riceverà una notifica istantanea.

Note positive arrivano anche sul fronte della velocità di connessione, grazie a una rete da 10 Gbps. Private Internet Access offre dunque l’infrastruttura necessaria per godersi la navigazione in Internet, la visione dei contenuti in streaming e il gaming senza interruzioni.

Confermiamo infine come con un singolo abbonamento sia possibile utilizzare PIA su un numero di dispositivi illimitato. Nella pratica ciò significa che si possono guardare i contenuti streaming di Netflix, giocare alla PlayStation e fare acquisti online in modo sicuro e contemporaneamente.

Tre anni di Private Internet Access sono in offerta a 1,79 euro al mese, per effetto dell’85% di sconto applicato in questi giorni con l’ultima promozione. Si può beneficiare inoltre di tre mesi extra gratis e di una garanzia di rimborso di 30 giorni.