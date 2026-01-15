VPN no log e open source: 83% di sconto per 2 anni con Private Internet Access

Affidarsi alla VPN sbagliata può avere gravi ripercussioni sulla sicurezza dei propri dati personali e file di lavoro. Da qui la necessità di scegliere un servizio di rete privata virtuale sicuro, affidabile, in grado quindi di essere realmente utile e svolgere il proprio lavoro alla perfezione: una delle migliori VPN è proposta da Private Internet Access, che propone sia una politica no log che un codice open source.

In questi giorni il piano di due anni di Private Internet Access è disponibile in offerta a 1,85 euro al mese, a cui si sommano 4 mesi extra di servizio in regalo. Calcolatrice alla mano, quindi, la spesa per i primi due anni sarà pari a 51,74 euro, poi lo stesso importo corrisponderà al piano annuale, tenendo conto che si è liberi di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Come è facile intuire, la privacy è il focus centrale della VPN di Private Internet Access, che si presenta come uno dei servizi più trasparenti disponibili oggi sul mercato. La protezione dei dati è inoltre garantita su un numero di dispositivi illimitato grazie alla compatibilità dell’applicazione per qualsiasi sistema operativo, browser e piattaforma.

Private Internet Access permette inoltre di accedere ai propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi. Merito dell’utilizzo di migliaia di server in più di 90 diversi Paesi sparsi per tutto il mondo: l’accesso libero senza restrizioni vale sia quando ci si trova all’estero in vacanza o per lavoro sia in Italia e si vuole guardare un contenuto altrimenti bloccato dalle restrizioni geografiche.

Un’ulteriore funzionalità da sottolineare il blocco degli annunci integrato direttamente nell’applicazione. Private Internet Access è in grado di bloccare in automatico il tracciamento dei dati personali, l’accesso a siti web pericolosi e gli annunci pubblicitari.