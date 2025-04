VPN per l'estero? NordVPN ha l'offerta giusta

Se si ha in programma una vacanza tra poche settimane, e giustamente si sta valutando l’acquisto di una VPN per l’estero, tra le migliori offerte del momento si annovera quella di NordVPN. I piani di due anni del noto provider sono in sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese, i più bassi di questo 2025. In più, la promozione in corso include tre mesi extra in omaggio.

Una VPN è un servizio che ogni viaggiatore consapevole dovrebbe avere con sé durante una viaggio fuori dall’Italia. I motivi sono fondamentalmente tre: connessione sicura anche se ci si collega ad una rete Wi-Fi senza protezione, dati sensibili protetti durante gli acquisti online, libertà di visione dei propri contenuti preferiti grazie al superamento delle restrizioni geografiche.

Perché NordVPN è un servizio diverso dagli altri

Non tutte le VPN sono uguali. A questo proposito, NordVPN riesce a fare la differenza sotto molteplici aspetti. Il primo elemento che si può citare è ad esempio la sicurezza. Il servizio di rete privata virtuale dell’azienda Nord Security riesce a distinguersi dalla concorrenza per la sua funzionalità Threat Protection Pro, disponibile nei piani Plus e Ultimate: si tratta di un tool proprietario in grado di bloccare la pubblicità online, l’accesso ai siti fake e i tracker web, responsabili quest’ultimi del tracciamento dei dati.

L’altro vantaggio sulle altre VPN è la velocità di connessione. Le più recenti misurazioni stabiliscono che NordVPN offra in media una velocità doppia rispetto ai servizi concorrenti. Ciò significa poter contare su un’esperienza streaming migliore e su una navigazione web più gratificante.

Concludiamo con i nuovi prezzi scontati dei piani di due anni:

3,09 euro al mese per il piano Base;

3,99 euro al mese per il piano Plus;

6,49 euro al mese per il piano Ultimate.

L’offerta in corso, valida per un periodo di tempo limitato, è sottoscrivibile online sul sito ufficiale di NordVPN.