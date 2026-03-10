VPN senza limiti a 1,11 euro al mese per 2 anni con PrivadoVPN

Dati e dispositivi illimitati, server in 67 Paesi, blocco degli annunci pubblicitari, prevenzione delle minacce informatiche e politica no-log: è quanto offre PrivadoVPN, fornitore VPN con sede a Zugo, in Svizzera, tra quelli in più rapida ascesa nel corso degli ultimi anni, grazie a un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Al momento il piano di due anni di PrivadoVPN è disponibile al prezzo scontato di 1,11 euro al mese per 24 mesi, per effetto di uno sconto del 90% applicato al prezzo di listino. Complessivamente, dunque, la spesa è pari a 30 euro in due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Al di là del prezzo concorrenziale, il suo fiore all’occhiello è la protezione dei dati personali degli utenti. Il merito è la sua base in territorio elvetico, dove tutte le aziende devono sottostare a una delle leggi sulla tutela dei dati personali dei loro clienti tra le più severe che ci sono al mondo.

L’offerta in corso sul piano di due anni di PrivadoVPN, grazie alla quale è possibile sottoscrivere un servizio di rete privata virtuale illimitato a 1,11 euro al mese, è valida ancora per pochi giorni. Al termine poi del periodo promozionale, il piano si rinnoverà a 95,76 euro ogni due anni.

Tra i metodi di pagamento accettati vi sono Visa, Mastercard, Discover, American Express, UnionPay e JCB tra le carte di credito, oltre a PayPal e le criptovalute.