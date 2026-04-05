VPN veloce per dispositivi illimitati: 87% di sconto da Surfshark

I piani VPN della durata di due anni di Surfshark sono in sconto fino all’87%, con prezzi a partire da 1,99 euro al mese invece di 7,16 euro e tre mesi extra di servizio in regalo. Ciascun piano include inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati di trenta giorni (il calcolo è valido a partire dalla data di acquisto).

La VPN di Surfshark è tra le più veloci del settore, elemento questo indispensabile per chi è interessato al servizio di rete privata virtuale per guardare i propri contenuti streaming preferiti ovunque si trovi. In più è valida su un numero illimitato di dispositivi, così da poter essere sfruttata non solo sui propri device ma anche quelli della propria famiglia o dei propri amici.

I prezzi aggiornati di Surfshark VPN

La nuova promozione di casa Surfshark consente di attivare il piano più economico – Surfshark Starter – a 1,99 euro al mese beneficiando della scontistica massima (87%). Grazie poi ai tre mesi extra di servizio in regalo, l’importo complessivo per i primi 27 mesi è pari a 53,73 euro invece di 417,15 euro.

Il piano più popolare è però Surfshark One, che rispetto al piano Starter aggiunge l’antivirus, il controllo delle truffe via e-mail, l’avviso di eventuali fughe di dati personali, il blocco dei contenuti web e i risultati di ricerca senza annunci. Al momento è disponibile in offerta a 2,49 euro al mese, per un totale di 67,23 euro per i primi 27 mesi anziché 484,65 euro grazie all’86% di sconto applicato al prezzo di listino.

Infine c’è One+, il piano VPN più completo messo a disposizione da Surfshark: oltre a tutte le funzionalità presenti nei piani Starter e One include Incogni, uno degli strumenti di rimozione dei dati dai database delle aziende più efficaci oggi disponibili sul mercato. Grazie all’80% di sconto è acquistabile a 4,19 euro al mese, per un totale di 113,13 euro per i primi 27 mesi invece di 562,95 euro.