WhatsApp: in test effetti per la fotocamera integrata

WhatsApp, di certo la migliore app di messaggistica a livello globale, lancia di continuo nuove funzionalità per i suoi oltre 2,5 miliardi di utenti. Con gli aggiornamenti che sono arrivati negli ultimi anni, l’azienda è stata in grado di innalzare il suo livello ma anche le mura difensive, tenendo a bada concorrenti del calibro di Telegram.

Recentemente si è parlato dei nuovi effetti e filtri di chiamata AR ma questa volta sembra che non sia tutto. WhatsApp infatti ha scelto di fare un ulteriore passo avanti integrando questi effetti direttamente nella fotocamera presente in app.

WhatsApp: ora i nuovi filtri ed effetti saranno disponibili nella fotocamera

Presto gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra una varietà di effetti per la fotocamera. Grazie al recente aggiornamento beta di WhatsApp per Android (versione 2.24.20.20) disponibile al momento solo su Google Play Store, sembra che l’app stia lavorando ad una funzionalità che permetterà di applicare effetti direttamente dalla fotocamera integrata in app.

WhatsApp sta testando un nuovo pulsante dedicato proprio con la sua nuova interfaccia della fotocamera, il quale consentirebbe di applicare filtri con un semplice tocco. Precedentemente questi effetti erano disponibili solo nelle videochiamate ma ora sono disponibili anche per foto e video, offrendo agli utenti ancora più libertà di creare. Con questo nuovo pulsante, gli utenti possono facilmente sfogliare una serie di filtri, apportando modifiche in tempo reale prima di scattare foto o video. Tra le opzioni ci sono anche dei filtri per levigare la pelle, particolarmente utili per selfie perfetti.

Al momento, la funzionalità per applicare effetti dalla fotocamera dell’app è disponibile per alcuni beta tester che possiedono gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android. Tuttavia, nelle prossime settimane l’update in questione dovrebbe raggiungere ancora più persone. Questa novità consentirà dunque di fare tutto all’interno dell’applicazione colorata di verde, anche applicare dei filtri alle foto in diretta.